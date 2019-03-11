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Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

Рубрика: общество

11.03.2019 19:27

ФОТО АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

На сайте областного арбитражного суда появилась информация сразу о двух исках, касающихся скандальной стройки напротив лицея.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск лицея № 22 «Надежда Сибири» (улица Советская, 63) и запретил ООО «АльянсСтрою» строительные работы напротив его здания. В том числе, компания не может совершать работы, которые связаны и с освоением земли на данном участке.

«Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционной суд (Томск) в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения», — отметили в документе суда.

Однако суд отказался приостановить действие договора об аренде этого участка. Поэтому представители «Надежды Сибири» вновь подали исковое заявление, которое уже приняли. Они также хотят, чтобы территорию вернули во владение мэрии.

«АльнсСтрой» планировал построить на спорном участке многоэтажный бизнес-центр с парковкой и даже вырубил там сквер. Местные жители и родители учеников лицея были против этого по многим причинам: здание бы перекрыло проезд пожарных машин и скорой к учреждению, детям было бы негде проводить уроки физкультуры и линейки и так далее. Скандал в связи с этим длится уже более 10 лет.

Напомним, в феврале два дня длилось противостояние у лицея «Надежда Сибири» — местные жители и активисты оба раза смогли остановить строительство, даже не смотря на ранний приезд спецтехники.

Теги: строительство скандалы арбитражный суд

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