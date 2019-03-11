Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

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Крупный участок на окраине Новосибирска зарезервировали для продления Красного проспекта.

В Бюллетене органов местного самоуправления опубликованы постановления мэрии о резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска. Они предназначены под перспективное продление Красного проспекта, а также автодорогу по улице Светлановской.

В документе указано, что на три года резервируется участок площадью более 1 миллиона квадратных метров, граничащий с 1-м Мочищенским шоссе, рекой 2-ой Ельцовкой, улицами Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой. Проект планировки этой территории был принят в феврале 2019 года. В неё входят 14 земельных участков, на которых теперь запрещено строить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные сооружения, проводить мелиоративные, оросительные работы, организовывать пруды и иные водные объекты.

Для строительства дороги по улице Светлановской также на три года зарезервирован 21 331 квадратный метр. В участок вошла территория между Красным проспектом, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук и рекой 2-я Ельцовка. В границах резерва частично или полностью находятся шесть земельных участков, и на них вводятся те же ограничения.

В муниципалитете отмечают, что обе дороги будут работать в едином комплексе на микрорайоны Калининского района.

Вопрос продления Красного проспекта и улучшения транспортной доступности для жителей «Родников» и «Снегирей» обсуждается уже на протяжении пяти лет. Главным препятствием строительства считались железнодорожные пути и вертолётная площадка в районе городского аэропорта.

Напомним, обещание властей о резервировании земли было дано ещё в декабре 2017 года.