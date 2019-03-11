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Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

Рубрика: общество

11.03.2019 09:12

фото со страницы минспорта новосибирской области

На турнире в столице Греции сборная России стала второй, уступив только француженкам; за российскую команду, кроме дочери знаменитого новосибирского саблиста, выступали Софья Великая, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Новосибирская фехтовальщица Софья Позднякова 9 марта одержала победу в Афинах на этапе кубка мира. Об этом сообщается на сайте министерства физкультуры и спорта Новосибирской области.

На «Кубке Акрополя» Софья одержала победу над россиянкой Диной Галиакбаровой со счётом 15:12, французской фехтовальщицей Шарлоттой Лембах (15:6) и кореянкой Ким Чжи Ён (15:11).

В финале новосибирская спортсменка победила олимпийскую чемпионку – украинку Ольгу Харлан со счётом 15:10.

Ещё один новосибирский фехтовальщик – Вениамин Решетников – на турнире саблистов в Италии занял шестое место, став лучшим из российских саблистов.

Напомним, фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров завоевал две бронзовые медали в личном первенстве на Всемирных играх IWAS. 

Теги: спорт фехтование

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