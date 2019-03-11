Новосибирская свинья произвела на свет одноглазого мутанта с хоботом на лбу

1 балл
-5
66.08 74.29
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирская свинья произвела на свет одноглазого мутанта с хоботом на лбу

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 21:09

фото с сайта izvestiy-kamen.ru

Сибиряк-фермер 30 лет разводил свиней, но такое встретил впервые; мужчина рассказал, что пришёл в полнейший ужас, увидев этого поросёнка-мутанта.

В селе Буян Алтайского края фермер Геннадий Александрович содержит свыше 100 свиней. Все 30 лет своей работы мужчина покупает животных в новосибирском питомнике и с таким столкнулся впервые.

8 марта одна из свиноматок произвела на свет потомство. Первый из вывода перестал дышать, поэтому Геннадий взял его на руки и начал оказывать помощь. Мужчина хотел дунуть в пятачок поросёнка, как принято в подобных ситуациях, и развернул его мордой к себе.

«Волосы на голове зашевелились, все хромосомы в моём организме пришли в ужас. Он открыл свой единственный глаз и смотрел на меня», — рассказал фермер «Каменским Известиям».

В тот момент Геннадий был в пригоне один и в практической полной темноте. Увиденное привело его в ступор, он долгое время не мог прийти в себя. По его словам, животное больше походило на носорога, но никак не на поросёнка.

«Пятачка не было, вместо него на лбу находился большой нарост, похожий на рог или хобот с дыхательными отверстиями. Язык очень длинный, ноги белые-белые, копыта загнутые, тело видоизменённое, хвост тоже не свиной, а в пасти единственный очень большой зуб», — описал поросёнка Геннадий.

Однако остальные поросята, родившиеся после мутанта, оказались абсолютно нормальными и здоровыми. В новосибирском питомнике фермеру рассказали, что бывают порой единичные случаи. На их практике рождались поросята без глаз или без ног. Но то, с чем столкнулся Геннадий, им трудно было объяснить. Так что они очень удивились и попросили мужчину прислать им фото этого несчастного поросёнка.

Но даже его фото не для слабонервных и впечатлительных. Если всё-таки хотите его увидеть, нажмите сюда

Напомним, в феврале щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском.

Теги: животные йети

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее

Новости по теме

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть вчера 16:21 В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества 27.02.2019 Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных 24.02.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...