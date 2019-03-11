Новосибирская свинья произвела на свет одноглазого мутанта с хоботом на лбу

фото с сайта izvestiy-kamen.ru

Сибиряк-фермер 30 лет разводил свиней, но такое встретил впервые; мужчина рассказал, что пришёл в полнейший ужас, увидев этого поросёнка-мутанта.

В селе Буян Алтайского края фермер Геннадий Александрович содержит свыше 100 свиней. Все 30 лет своей работы мужчина покупает животных в новосибирском питомнике и с таким столкнулся впервые.

8 марта одна из свиноматок произвела на свет потомство. Первый из вывода перестал дышать, поэтому Геннадий взял его на руки и начал оказывать помощь. Мужчина хотел дунуть в пятачок поросёнка, как принято в подобных ситуациях, и развернул его мордой к себе.

«Волосы на голове зашевелились, все хромосомы в моём организме пришли в ужас. Он открыл свой единственный глаз и смотрел на меня», — рассказал фермер «Каменским Известиям».

В тот момент Геннадий был в пригоне один и в практической полной темноте. Увиденное привело его в ступор, он долгое время не мог прийти в себя. По его словам, животное больше походило на носорога, но никак не на поросёнка.

«Пятачка не было, вместо него на лбу находился большой нарост, похожий на рог или хобот с дыхательными отверстиями. Язык очень длинный, ноги белые-белые, копыта загнутые, тело видоизменённое, хвост тоже не свиной, а в пасти единственный очень большой зуб», — описал поросёнка Геннадий.

Однако остальные поросята, родившиеся после мутанта, оказались абсолютно нормальными и здоровыми. В новосибирском питомнике фермеру рассказали, что бывают порой единичные случаи. На их практике рождались поросята без глаз или без ног. Но то, с чем столкнулся Геннадий, им трудно было объяснить. Так что они очень удивились и попросили мужчину прислать им фото этого несчастного поросёнка.

Но даже его фото не для слабонервных и впечатлительных. Если всё-таки хотите его увидеть, нажмите сюда.

Напомним, в феврале щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском.