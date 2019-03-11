Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

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В состав сборной по мужскому хоккею с мячом вошли двое новосибирцев – Сергей Ган и Денис Петров; в финале Россия победила шведов со счётом 6:1.

Золотую медаль на Всемирной зимней универсиаде XXIX по дисциплине «хоккей с мячом» завоевала 10 марта российская мужская сборная.

В составе команды играли двое новосибирцев — Сергей Ган и Денис Петров, в ворота противника они забили четыре мяча. При этом Сергея признали лучшим бомбардиром Универсиады. Он забил 13 мячей, а также сделал четыре голевые подачи.

Шведские спортсмены заметно уступали нашим соотечественникам, к концу игры счёт составил 6:1 в пользу россиян, однако, по словам спортсменов, победа далась не так легко.

«Со шведами всегда сложно играть. Хорошо, в первом тайме забили три мяча, дальше стало легче. Неважно, кто сколько забил, важно, что мы вошли в историю Студенческих игр. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку!» – сказал главный бомбардир российской сборной по хоккею с мячом.

«Мне трудно сейчас что-либо говорить. Счёт вы знаете, мы только вторые. Серебряная медаль всё равно важна для меня. Спасибо организаторам, всё было на высшем уровне. Не знаю, удастся ли ещё когда-нибудь поиграть в таких условиях», – сказал капитан шведской команды Август Элебринг.

По данным из открытых источников, на 10 марта у России насчитывается 17 медалей: по биатлону, горным лыжам, сноуборду, кёрлингу, бенди и мужскому хоккею.

Также сегодня, 11 марта, состоится заключительный этап соревнований по женскому хоккею: в 16:00 стартует матч за третье место, на котором сразятся сборные США и Японии, а в 19:30 – сборная России и Канады сойдутся в борьбе за золото Универсиады XXIX.

Напомним, в марте красноярская полиция задержала подозреваемых в умышленном поджоге административного здании администрации «коктейлями Молотова».