Новосибирские пожарные эвакуировали людей из горящего общежития

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В Ленинском районе Новосибирска из-за пожара эвакуировали 25 жителей четырёхэтажного общежития.

Сотрудники МЧС эвакуировали жителей здания в Ленинском районе Новосибирска. Сегодня, 11 марта, утром в комнате общежития на втором этаже произошло возгорание, что привело к задымлению жилья. В спасательной операции участвовало 60 человек и 18 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Звонок спасателям с информацией о пожаре поступил сегодня в 7:47. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного здания общежития 25 человек, двух девушек пришлось спасать, используя кислородные маски.

Пожар удалось полностью ликвидировать за шесть минут. После удаления оставшегося дыма из здания жильцы вернулись в своё жильё. Детали возгорания сейчас устанавливаются.

Напомним, в марте 2019 года в Новосибирске семья с двумя детьми осталась без дома из-за пожара.