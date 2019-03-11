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Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

Рубрика: наука

11.03.2019 15:31

фото с сайта pixabay.com

С помощью специальной программы исследователи смогут облегчить работу медиков по подбору индивидуальной схемы приёма лекарств для каждого пациента. 

Учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали первые модели организма человека, который подвержен риску заболевания гипертонией. Результаты исследования опубликованы сегодня, 11 марта, на сайте института. 

Главная цель этой модели – ускорить процедуру подбора медикаментов. При лечении артериальной гипертензии врачи обычно последовательно пробуют несколько схем назначения лекарственных препаратов, чтобы найти наиболее оптимальный вариант для конкретного больного.

После нескольких этапов исследований учёные создали специальную компьютерную программу для оптимизации лечения. В неё будут вводить данные о состоянии здоровья пациента. После этого искусственный интеллект смоделирует возможный эффект от приёма того или иного препарата. 

Однако для того, чтобы начать использовать программу в реальной медицинской практике, нужно провести исследования на большом количестве реальных пациентов, а после этого произвести сертификацию. Процесс может занять несколько лет.

Напомним, в начале марта американские учёные обнаружили, что бактерии на зубах способствует развитию рака прямой кишки.

 

Теги: лечение гипертония ИВТ СО РАН

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сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

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Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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