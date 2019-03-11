Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

фото предоставлено Дмитрием Емельяновым

Жители улицы Бронной ждут сдачи дома уже несколько лет и, чтобы ускорить этот процесс, вывесили баннеры; однако вскоре их кто-то сорвал.

Жители микрорайона «Просторный» вывесили на свои балконы баннеры с нарисованным Ждуном и тестом «Ждём сдачи дома». Об этом сегодня, 11 марта, Сиб.фм рассказал один из жителей микрорайона.

Люди хотели добиться от «Дискуса» чёткого графика работ по сдаче домов – стройку начали ещё в 2013 году. «В ночь с 8 на 9 марта у нас сорвали первый баннер с балкона дома 18/1 на 2 этаже по улице Бронной. В следующую ночь сорвали ещё шесть штук – пять с балконов домов 2/3 на 9 этаже, 7 на 9 этаже, 18/3 на 1 этаже, 19/1 на 7 этаже, 21/1 на 2 этаже и одну сетку с окна дома 34/2 на 6 этаже», – рассказал Сиб.фм житель одного из домов Дмитрий.

Также все жители хотят возобновить встречи с директором самого «Дискуса» Алексеем Джулаем. По словам Дмитрия, последняя встреча с ним была почти год назад. «Первые дома должны были сдать ещё в 2014 году. Поэтому мы, четыре семьи, написали заявление в полицию. Хотя дежурный в полиции нам сказал, что всё это ерунда – наши заявления. Баннеры у нас сорвали ночью, так можно и квартиру обворовать», – говорит житель микрорайона. Дмитрий уверен, что баннеры сорвали сами застройщики, так как во время краж использовали альпинистское снаряжение.

В ПЖСК «Просторный Квартал-2» в отделе продаж сообщили, что переговорить сегодня с председателем правления Олегом Басалаевым невозможно, так как он уехал на стройку. Однако удалось узнать, что самый ранний срок сдачи строительства был запланирован на 2015 год, но произошла большая задержка.

Напомним, в конце января 2019 года Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей.