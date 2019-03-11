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Певец Шура пожалел о визите в Ростов

Рубрика: культура

11.03.2019 11:39

Фото со страницы Шуры в социальной сети Instagram

Популярный поп-артист 90-х остался недоволен обслуживанием в одном из ростовских ресторанов; он заявил, что качество блюд оставляло желать лучшего.

Шура поделился впечатлениями о Ростове на своей странице в социальной сети Instagram.

Одна из радиостанций города договорилась с певцом о выступлении на концерте «Супер дискотека 90-х», но не выполнила ряд условий, оговорённых с ним заранее.

«Охраны нет, ограждения не выставлены, охраняем все своё дорогостоящее оборудование своими силами. А в мою гримёрку могут зайти все, кто хочет, и потребовать фото», – возмутился экс-новосибирец на странице в соцсети.

Также артист остался недоволен качеством питания и обслуживания в ресторане, куда он вместе с организаторами отправился после выступления на радио.

«После концерта в ресторане подали меню на распечатанном листе А4, поделённом на 4 части. Как не стыдно», – возмутился он на странице в соцсети. На фото, под которым он высказывает своё мнение, показано меню из этого ресторана. 

Стоит отметить, что Шура вспоминает не только негативные моменты поездки. Ему понравился ростовский аэропорт, а воздух в городе показался особенно чистым.

«Ростовчане, какие же вы счастливые, прилетел, не могу надышаться», – поделился эмоциями певец. 

Напомним, 20 февраля Филипп Киркоров записал stories на новосибирском вокзале.

 

Теги: музыка концерты Шура

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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