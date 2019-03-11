Певец Шура пожалел о визите в Ростов

Фото со страницы Шуры в социальной сети Instagram

Популярный поп-артист 90-х остался недоволен обслуживанием в одном из ростовских ресторанов; он заявил, что качество блюд оставляло желать лучшего.

Шура поделился впечатлениями о Ростове на своей странице в социальной сети Instagram.

Одна из радиостанций города договорилась с певцом о выступлении на концерте «Супер дискотека 90-х», но не выполнила ряд условий, оговорённых с ним заранее.

«Охраны нет, ограждения не выставлены, охраняем все своё дорогостоящее оборудование своими силами. А в мою гримёрку могут зайти все, кто хочет, и потребовать фото», – возмутился экс-новосибирец на странице в соцсети.

Также артист остался недоволен качеством питания и обслуживания в ресторане, куда он вместе с организаторами отправился после выступления на радио.

«После концерта в ресторане подали меню на распечатанном листе А4, поделённом на 4 части. Как не стыдно», – возмутился он на странице в соцсети. На фото, под которым он высказывает своё мнение, показано меню из этого ресторана.

Стоит отметить, что Шура вспоминает не только негативные моменты поездки. Ему понравился ростовский аэропорт, а воздух в городе показался особенно чистым.

«Ростовчане, какие же вы счастливые, прилетел, не могу надышаться», – поделился эмоциями певец.

Напомним, 20 февраля Филипп Киркоров записал stories на новосибирском вокзале.