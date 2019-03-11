Полиция готова выплатить награду за помощь в поимке убийц новосибирского подростка

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Полицейские больше полугода ищут убийц молодого новосибирца; оперативники составили фотопортрет одного из возможных участников преступления.

Сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве подростка, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Тело 16-летнего парня с ножевыми ранениями обнаружили утром 28 июня 2018 года в Советском районе Новосибирска на территории парка «У Моря».

Оперативники составили фотопортрет одного из предполагаемых убийц. В описании к портрету значится, что возраст подозреваемого может варьироваться от 25 до 35 лет. Рост мужчины – около 180 сантиметров, в сочетании с крупным телосложением. Также подозреваемый носит неухоженную светло-русую бороду и может быть одет в тёмную олимпийку с яркими вставками на плечах.

Фотопортрет второго подозреваемого отсутствует, однако некоторые важные детали отражены в устной ориентировке. Второй мужчина ниже первого – 170 сантиметров. На вид ему 25 или 30 лет, худой, с вытянутым лицом и гематомой на левом глазу. Летом был одет в спортивные штаны и майку.

За предоставление информации о подозреваемых в убийстве несовершеннолетнего полиция гарантирует вознаграждение.

Напомним, в феврале полиция пыталась найти свидетелей наезда автомобиля на 14-летнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска.