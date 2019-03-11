Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

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По прогнозам синоптиков, в следующие три дня порывы ветра достигнут 10 метров в секунду, на дорогах гололёд.

Согласно открытым данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 11 марта, в первой половине дня погода будет без осадков. Температура воздуха опустится до -11 градусов, на дорогах – гололедица. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде мокрого снега. К вечеру температура поднимется до +1 градуса. Ветер достигнет 10 метров в секунду, по области – до 17 метров в секунду.

По данным сервиса Яндекс. Погода, утром 12 марта температура поднимется до -3...-5 градусов. Целый день будет идти небольшой снег, а вечером – дождь со снегом. Порывы ветра достигнут 4 метров в секунду.

Утром 13 марта температура будет от 0 до -2 градусов, а днём поднимется до +4 градусов. На протяжении дня погода будет облачной с прояснениями. Порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.

Напомним, спасатели предупредили, что в это время года велика вероятность встречи с медведями.