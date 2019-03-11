Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

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Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсовРубрика: общество
11.03.2019 15:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Административное дело в отношении сотрудника регионального министерства было возбуждено из-за отказа предоставить субсидию предпринимателю.
В отношении начальника управления Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области возбуждено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Проверки начались после обращения бизнесмена, которому отказали в предоставлении субсидии.
По информации надзорного ведомства, предприниматель подал заявление в региональное министерство для возмещения затрат на закупку оборудования, необходимого для разведения рыбы. Из бюджета Новосибирской области бизнесмену должны были вернуть более 500 тысяч рублей – 50 % от суммы, которую он потратил на создание производства. Через некоторое время мужчине пришёл ответ из министерства. В предоставлении денег предпринимателю отказали. В областной прокуратуре посчитали, что это решение было незаконным.
После вмешательства ведомства министерство заключило с предпринимателем соглашение. Часть положенной суммы по субсидии ему уже выплатили.
Напомним, в марте 2019 года прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани.
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