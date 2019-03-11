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Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

Рубрика: общество

11.03.2019 15:17

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Административное дело в отношении сотрудника регионального министерства было возбуждено из-за отказа предоставить субсидию предпринимателю.

В отношении начальника управления Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области возбуждено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Проверки начались после обращения бизнесмена, которому отказали в предоставлении субсидии. 

По информации надзорного ведомства, предприниматель подал заявление в региональное министерство для возмещения затрат на закупку оборудования, необходимого для разведения рыбы. Из бюджета Новосибирской области бизнесмену должны были вернуть более 500 тысяч рублей – 50 % от суммы, которую он потратил на создание производства. Через некоторое время мужчине пришёл ответ из министерства. В предоставлении денег предпринимателю отказали. В областной прокуратуре посчитали, что это решение было незаконным.

После вмешательства ведомства министерство заключило с предпринимателем соглашение. Часть положенной суммы по субсидии ему уже выплатили.

Напомним, в марте 2019 года прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани.

Теги: Прокуратура Новосибирской области

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Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

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Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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