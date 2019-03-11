Пьяная компания на «Хонде» стала виновником массовой аварии в Новосибирске

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Пьяная компания на «Хонде» стала виновником массовой аварии в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.03.2019 12:02
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В сети появилось видео, как хэтчбек снёс кузов небольшого грузовичка, в который врезались «Тойота Камри» и кроссовер «Ситроен».
Сегодня утром в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль «Хонда Фит» выехал на перекрёсток улиц Краузе и Красных зорь. Протаранив небольшой грузовичок, хэтчбек завершил скоростной манёвр в сугробе, а в грузовик въехали две дорогостоящие иномарки.
«От четверых мужчин, которые находились в "Хонде", несло алкоголем», – рассказывают очевидцы.
Неудачливые гонщики несколько раз пытались покинуть место происшествия, но их смогли остановить остальные участники аварии и свидетели ДТП.
Напомним, 10 марта водитель «Мерседеса» протаранил в Новосибирске киоск с мороженым.
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