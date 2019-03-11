Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

фото предоставило УФССП по НСО

Нарушения у новосибирского предприниматели нашли в ходе плановой выездной проверки.

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что индивидуальный предприниматель, владеющий свинофермой в Ленинском районе, нарушил требования ветеринарного законодательства. Всего у него было 299 поросят, 13 свиноматок и один хряк.

Суд постановил его виновным в административном нарушении и приостановил на 90 дней деятельность по ввозу, вывозу и реализации как живых свиней, так и продукты их убоя. Также свиноматки и хряки должны будут жить врозь это время, дабы не воспроизводить поголовья.

«До окончания срока административного приостановления деятельности судебный пристав-исполнитель будет осуществлять выезды по адресу приостановленного объекта с целью проверки исполнения судебного решения», — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в феврале инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в регион девяти партий опасных овощей и фруктов.