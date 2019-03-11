Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в НовосибирскеРубрика: общество
11.03.2019 20:48
фото предоставило УФССП по НСО
Нарушения у новосибирского предприниматели нашли в ходе плановой выездной проверки.
Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что индивидуальный предприниматель, владеющий свинофермой в Ленинском районе, нарушил требования ветеринарного законодательства. Всего у него было 299 поросят, 13 свиноматок и один хряк.
Суд постановил его виновным в административном нарушении и приостановил на 90 дней деятельность по ввозу, вывозу и реализации как живых свиней, так и продукты их убоя. Также свиноматки и хряки должны будут жить врозь это время, дабы не воспроизводить поголовья.
«До окончания срока административного приостановления деятельности судебный пристав-исполнитель будет осуществлять выезды по адресу приостановленного объекта с целью проверки исполнения судебного решения», — сообщили в УФССП по Новосибирской области.
Напомним, в феврале инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в регион девяти партий опасных овощей и фруктов.
Комментарии
Лента новостей
В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное