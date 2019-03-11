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Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Рубрика: общество

11.03.2019 20:48

фото предоставило УФССП по НСО

Нарушения у новосибирского предприниматели нашли в ходе плановой выездной проверки.

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что индивидуальный предприниматель, владеющий свинофермой в Ленинском районе, нарушил требования ветеринарного законодательства. Всего у него было 299 поросят, 13 свиноматок и один хряк.

Суд постановил его виновным в административном нарушении и приостановил на 90 дней деятельность по ввозу, вывозу и реализации как живых свиней, так и продукты их убоя. Также свиноматки и хряки должны будут жить врозь это время, дабы не воспроизводить поголовья.

«До окончания срока административного приостановления деятельности судебный пристав-исполнитель будет осуществлять выезды по адресу приостановленного объекта с целью проверки исполнения судебного решения», — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в феврале инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в регион девяти партий опасных овощей и фруктов.

Теги: Россельхознадзор проверки

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Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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