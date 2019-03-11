Труп бердской пенсионерки пролежал несколько дней в запертой квартире

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Труп бердской пенсионерки пролежал несколько дней в запертой квартиреРубрика: проиcшествия
11.03.2019 11:49
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники поисково-спасательного отряда города Бердска вскрыли квартиру с умершей несколько дней назад старушкой.
В Северном микрорайоне Бердска 10 марта сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили труп пожилой женщины.
Как рассказали в ведомстве, вчера по номеру дежурной части поступил звонок — жильцы одного из многоквартирных домов Северного микрорайона были обеспокоены тем, что пожилая соседка по подъезду перестала появляться им на глаза.
Накануне соседи позвонили дочери этой женщины, но та не смогла достучаться – к двери никто не подходил, а из квартиры не доносилось ни звука.
Спасатели выехали на место, вскрыли дверь и обнаружили внутри мёртвое тело женщины, скончавшейся на 77-м году жизни.
Причину смерти в МЧС назвать затруднились.
Напомним, в Бурятии мальчик просидел три дня в квартире с мёртвой бабушкой.
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