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Труп бердской пенсионерки пролежал несколько дней в запертой квартире

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 11:49

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Бердска вскрыли квартиру с умершей несколько дней назад старушкой. 

В Северном микрорайоне Бердска 10 марта сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили труп пожилой женщины. 

Как рассказали в ведомстве, вчера по номеру дежурной части поступил звонок — жильцы одного из многоквартирных домов Северного микрорайона были обеспокоены тем, что пожилая соседка по подъезду перестала появляться им на глаза. 

Накануне соседи позвонили дочери этой женщины, но та не смогла достучаться – к двери никто не подходил, а из квартиры не доносилось ни звука.

Спасатели выехали на место, вскрыли дверь и обнаружили внутри мёртвое тело женщины, скончавшейся на 77-м году жизни. 

Причину смерти в МЧС назвать затруднились. 

Напомним, в Бурятии мальчик просидел три дня в квартире с мёртвой бабушкой.

 

Теги: Бердск происшествия МЧС смерть

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Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

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сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

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