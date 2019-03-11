У православных христиан начался Великий пост

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Цель центрального поста во всех исторических церквях – это подготовка православного верующего к празднованию Пасхи.

У православных начался один из самых значительных постов. Он продлится семь дней – с сегодняшнего понедельника до Пасхи, которая в этом году пришлась на 28 апреля.

Великий пост – один из самых строгих постов. Больше месяца нельзя есть мясо, рыбу и яйца, а также курить и пить алкоголь. В меню нужно включить растительную пищу: различные овощи и фрукты, крупы на воде, чай и кисели. Можно приготовить и что-то необычное, например, суп с тыквой или манный постный торт.

По выходным можно добавлять в рацион постное масло. В Лазареву субботу можно есть икру, а на Благовещение и в Вербное воскресенье – немного рыбы. Каждый понедельник, среда и пятница – дни сухоядения, можно есть хлеб, фрукты и овощи, а пить – воду и компоты. В остальное время следует умерить свои гастрономические желания.

Известно, что такое воздержание от пищи может быть даже полезно для организма. Разрешается поститься даже старикам и больным людям, но только если они делают это искренне. В первую очередь, пост – это возможность духовного очищения.

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