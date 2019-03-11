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У православных христиан начался Великий пост

Рубрика: общество

11.03.2019 10:58

фото с сайта pixabay.com

Цель центрального поста во всех исторических церквях – это подготовка православного верующего к празднованию Пасхи. 

У православных начался один из самых значительных постов. Он продлится семь дней – с сегодняшнего понедельника до Пасхи, которая в этом году пришлась на 28 апреля. 

Великий пост – один из самых строгих постов. Больше месяца нельзя есть мясо, рыбу и яйца, а также курить и пить алкоголь. В меню нужно включить растительную пищу: различные овощи и фрукты, крупы на воде, чай и кисели. Можно приготовить и что-то необычное, например, суп с тыквой или манный постный торт. 

По выходным можно добавлять в рацион постное масло. В Лазареву субботу можно есть икру, а на Благовещение и в Вербное воскресенье – немного рыбы. Каждый понедельник, среда и пятница – дни сухоядения, можно есть хлеб, фрукты и овощи, а пить – воду и компоты. В остальное время следует умерить свои гастрономические желания. 

Известно, что такое воздержание от пищи может быть даже полезно для организма. Разрешается поститься даже старикам и больным людям, но только если они делают это искренне. В первую очередь, пост – это возможность духовного очищения. 

Напомним, в начале марта учёные нашли на грядке лекарство от рака.

Теги: пост пасха

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

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