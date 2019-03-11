В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

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Пожилой бердчанин пробыл 50 дней в приюте, как в плену: его никуда не выпускали, за ним не ухаживали и не давали нормальной еды; теперь организацию проверит прокуратура.

Жительница Бердска Нина Кучинская написала жалобу на местный приют для бездомных «Шанс» в прокуратуру и общественную организацию «Гражданский патруль». Вторые же написали соответствующие письма в региональное министерство соцразвития и администрацию губернатора Андрея Травникова.

Нина Кучинская уверена, что сотрудники приюта держали её 66-летнего знакомого с частичной парализацией просто в ужасных условиях и против собственной воли.

«Сначала он пропал, а через два месяца оказался на пороге моей квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое рослых мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют «Шанс», и увезли его», — рассказала женщина общественникам.

Далее она выяснила, что Александра держали там против собственной воли: по заявлению сестры и рекомендации местной соцзащиты. Пробыл он там два месяца, пока оттуда не сбежал к Нине. Дабы освободить знакомого, ей пришлось доказывать, что он дееспособный, но не алкоголик или не бомж.

Забрав же из приюта Александра, женщина узнала, что с его карты сняли деньги. Директор организации заявил Нине, что это плата за проживание и составила она свыше 40 тысяч рублей за 50 дней. Долг числится до сих пор.

За такую сумму денег, помимо удержания против воли, Александр получил проживание в антисанитарных условиях и отсутствие какой-либо помощи. По словам Нины, мужчину никто не мыл, за ним не меняли бельё, из-за чего у него появились паразиты на теле и непонятная сыпь. Жил он в очень маленькой, грязной, сырой и холодной комнате, где нельзя включать обогреватели, а свет работает по расписанию. Так что люди там обычно находились в обуви и верхней одежде. Во всех двух этажах из мебели можно было найти лишь кровати.

Кормили подопечных приюта довольно скудно — одной кашей три раза в день. Ну и хлеб порционно.

В этом приюте Александр был не один такой. Там много и других пенсионеров и инвалидов, неспособных позаботиться о себе.

Как заявили в «Гражданском патруле» уже инициирован ряд проверок, в том числе и в отношении министра соцразвития.

«Если верить заявлению жителей Бердска, приют полностью лишён какого-либо контроля, при этом органы соцзащиты рекомендуют его людям с инвалидностью, — прокомментировал ситуацию глава организации защиты прав потребителей Ростислав Антонов.

Напомним, в феврале стало известно, что после нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области.