1 балл
-5
66.08 74.29
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 20:20

фото с сайта pixabay.com

Пожилой бердчанин пробыл 50 дней в приюте, как в плену: его никуда не выпускали, за ним не ухаживали и не давали нормальной еды; теперь организацию проверит прокуратура.

Жительница Бердска Нина Кучинская написала жалобу на местный приют для бездомных «Шанс» в прокуратуру и общественную организацию «Гражданский патруль». Вторые же написали соответствующие письма в региональное министерство соцразвития и администрацию губернатора Андрея Травникова.

Нина Кучинская уверена, что сотрудники приюта держали её 66-летнего знакомого с частичной парализацией просто в ужасных условиях и против собственной воли.

«Сначала он пропал, а через два месяца оказался на пороге моей квартиры. Весь грязный, худющий, борода по грудь, плакал и ничего не мог нормально объяснить. А вслед за ним в квартиру постучали двое рослых мужчин, представились сотрудниками соцзащиты, сказали, что Александра нужно вернуть в приют «Шанс», и увезли его», — рассказала женщина общественникам.

Далее она выяснила, что Александра держали там против собственной воли: по заявлению сестры и рекомендации местной соцзащиты. Пробыл он там два месяца, пока оттуда не сбежал к Нине. Дабы освободить знакомого, ей пришлось доказывать, что он дееспособный, но не алкоголик или не бомж.

Забрав же из приюта Александра, женщина узнала, что с его карты сняли деньги. Директор организации заявил Нине, что это плата за проживание и составила она свыше 40 тысяч рублей за 50 дней. Долг числится до сих пор.

За такую сумму денег, помимо удержания против воли, Александр получил проживание в антисанитарных условиях и отсутствие какой-либо помощи. По словам Нины, мужчину никто не мыл, за ним не меняли бельё, из-за чего у него появились паразиты на теле и непонятная сыпь. Жил он в очень маленькой, грязной, сырой и холодной комнате, где нельзя включать обогреватели, а свет работает по расписанию. Так что люди там обычно находились в обуви и верхней одежде. Во всех двух этажах из мебели можно было найти лишь кровати.

Кормили подопечных приюта довольно скудно — одной кашей три раза в день. Ну и хлеб порционно.

В этом приюте Александр был не один такой. Там много и других пенсионеров и инвалидов, неспособных позаботиться о себе.

Как заявили в «Гражданском патруле» уже инициирован ряд проверок, в том числе и в отношении министра соцразвития.

«Если верить заявлению жителей Бердска, приют полностью лишён какого-либо контроля, при этом органы соцзащиты рекомендуют его людям с инвалидностью, — прокомментировал ситуацию глава организации защиты прав потребителей Ростислав Антонов.

Напомним, в феврале стало известно, что после нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области.

Теги: скандалы Прокуратура Новосибирской области Гражданский патруль проверки инвалидность приюты

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее

Новости по теме

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске сегодня 20:48

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...