В Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийстве

Лента новостейПредложить новость
В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
В Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийствеРубрика: проиcшествия
11.03.2019 20:52
С САЙТА "PIXABAY.COM"
В Братске мужчина совершил двойное убийство; суд вынес ему приговор.
Братский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении 38-летнего жителя Братска, которого обвинили в совершении двойного убийства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По информации следствия и суда, 30 июня 2018 года обвиняемый выпивал в компании с двумя приятелями в квартире на улице Пихтовой. Во время застолья между обвиняемым и его другом произошла ссора, во время которой подсудимый нанёс своему другу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте происшествия.
После совершения преступления, мужчина хотел скрыть следы, однако второй его приятель, ставший очевидцем убийства, возразил ему и пообещал сообщить о случившемся в полицию. Опасаясь уголовного преследования, мужчина решил избавиться от свидетеля и задушил второго потерпевшего. Вскоре мужчину задержали — на допросе злоумышленник сразу признал всю вину.
По решению суда обвиняемый 15 лет проведёт в колонии строгого режима.
Напомним, в марте женщина из Бурятии убила сожителя в день своего рождения.
Комментарии
Лента новостей
В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное