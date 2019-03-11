В Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийстве

С САЙТА "PIXABAY.COM"

В Братске мужчина совершил двойное убийство; суд вынес ему приговор.

Братский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении 38-летнего жителя Братска, которого обвинили в совершении двойного убийства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По информации следствия и суда, 30 июня 2018 года обвиняемый выпивал в компании с двумя приятелями в квартире на улице Пихтовой. Во время застолья между обвиняемым и его другом произошла ссора, во время которой подсудимый нанёс своему другу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте происшествия.

После совершения преступления, мужчина хотел скрыть следы, однако второй его приятель, ставший очевидцем убийства, возразил ему и пообещал сообщить о случившемся в полицию. Опасаясь уголовного преследования, мужчина решил избавиться от свидетеля и задушил второго потерпевшего. Вскоре мужчину задержали — на допросе злоумышленник сразу признал всю вину.

По решению суда обвиняемый 15 лет проведёт в колонии строгого режима.

Напомним, в марте женщина из Бурятии убила сожителя в день своего рождения.