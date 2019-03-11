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В Иркутской области мужчина зарезал приятеля за отказ хранить молчание о другом убийстве

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 20:52

С САЙТА "PIXABAY.COM"

В Братске мужчина совершил двойное убийство; суд вынес ему приговор.

Братский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении 38-летнего жителя Братска, которого обвинили в совершении двойного убийства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По информации следствия и суда, 30 июня 2018 года обвиняемый выпивал в компании с двумя приятелями в квартире на улице Пихтовой. Во время застолья между обвиняемым и его другом произошла ссора, во время которой подсудимый нанёс своему другу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте происшествия. 

После совершения преступления, мужчина хотел скрыть следы, однако второй его приятель, ставший очевидцем убийства, возразил ему и пообещал сообщить о случившемся в полицию. Опасаясь уголовного преследования, мужчина решил избавиться от свидетеля и задушил второго потерпевшего. Вскоре мужчину задержали — на допросе злоумышленник сразу признал всю вину. 

По решению суда обвиняемый 15 лет проведёт в колонии строгого режима.

Напомним, в марте женщина из Бурятии убила сожителя в день своего рождения. 

 

Теги: убийство СФО криминал

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Предложить новость

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

сегодня 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

сегодня 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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