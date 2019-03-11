Иркутский педофил под женским псевдонимом растлевал детей в соцсетях

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Под женским псевдонимом в социальной сети 21-летний парень заставлял детей делать интимные фотографии; жертвами педофила стали пять девочек от восьми до 10 лет.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 21-летнего жителя Иркутской области, которого обвиняют в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, совершённых в отношении малолетних детей. Об этом 11 марта сообщил пресс-центр СУ СКР по Иркутской области.

По информации следователей, в 2017 году молодой человек создал фейковую страницу с женским именем в социальной сети «Вконтакте». Используя этот профиль, мужчина находил страницы малолетних девочек, добавлял их в друзья и начинал общение.

«В ходе переписки молодой человек с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей заставлял детей делать фотографии интимного характера с описанием сексуальных действий», – говорится на сайте ведомства.

В качестве вознаграждения за развратные действия мужчина обещал детям «Айфон». С 2017 по 2018 года жертвами преступника стали пять девочек в возрасте от восьми до 10 лет, проживающих в Кемеровской, Смоленской, Архангельской и Крымской областях.

В феврале 2018 года следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали злоумышленника. В скором времени многотомные материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением отправят в Шелеховский городской суд. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале подросток под предлогом игры изнасиловал трёхлетнюю девочку в новосибирском общежитии.