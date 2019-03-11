В Новосибирске разыскивают пропавшую юную автостопщицу из Омска

фото с сайта СУ СКР по Омской области

Две несовершеннолетние сибирячки пропали в минувшие выходные; девушки не первый раз уходят из дома.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области начали доследственную проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних девушек.

По информации следователей, днём 9 марта в полицию обратились родители 15-летней Евгении.

По словам родных, девушка выглядит на свой возраст, имеет длинные русые волосы, рост — 155 сантиметров, глаза серые. В день исчезновения на ней были чёрные брюки и кроссовки, синяя шапка, двусторонняя куртка – чёрная с одной стороны и голубая с другой. Отличительная примета – правый глаз девушки немного косит.

На следующий день, 10 марта, из посёлка Армейский Омской области ушла 17-летняя Юлия. Как следует из ориентировок, девушка выглядит старше своего возраста и могла направиться автостопом в Новосибирск.

Согласно описанию, рост Юлии — 160 см, телосложение среднее, на лбу и предплечье есть шрамы. Девушка была одета в чёрную куртку из кожзама и синие кроссовки.

Как отмечают следователи, обе девушки уже не первый раз уходят из дома. Сейчас совместно с сотрудниками следственного комитета поиском девушек занимается и полиция.

Напомним, в феврале 2019 года сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале города Краснодара.