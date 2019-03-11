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В Новосибирске разыскивают пропавшую юную автостопщицу из Омска

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 17:36

фото с сайта СУ СКР по Омской области

Две несовершеннолетние сибирячки пропали в минувшие выходные; девушки не первый раз уходят из дома.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области начали доследственную проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних девушек. 

По информации следователей, днём 9 марта в полицию обратились родители 15-летней Евгении. 

По словам родных, девушка выглядит на свой возраст, имеет длинные русые волосы, рост — 155 сантиметров, глаза серые. В день исчезновения на ней были чёрные брюки и кроссовки, синяя шапка, двусторонняя куртка – чёрная с одной стороны и голубая с другой. Отличительная примета – правый глаз девушки немного косит. 

На следующий день, 10 марта, из посёлка Армейский Омской области ушла 17-летняя Юлия. Как следует из ориентировок, девушка выглядит старше своего возраста и могла направиться автостопом в Новосибирск. 

Согласно описанию, рост Юлии — 160 см, телосложение среднее, на лбу и предплечье есть шрамы. Девушка была одета в чёрную куртку из кожзама и синие кроссовки. 

Как отмечают следователи, обе девушки уже не первый раз уходят из дома. Сейчас совместно с сотрудниками следственного комитета поиском девушек занимается и полиция. 

Напомним, в феврале 2019 года сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале города Краснодара.

 

Теги: происшествия Исчезновение Подростки

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Лента новостей

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В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

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Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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