В Новосибирске разыскивают пропавшую юную автостопщицу из Омска

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В Новосибирске разыскивают пропавшую юную автостопщицу из ОмскаРубрика: проиcшествия
11.03.2019 17:36
фото с сайта СУ СКР по Омской области
Две несовершеннолетние сибирячки пропали в минувшие выходные; девушки не первый раз уходят из дома.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области начали доследственную проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних девушек.
По информации следователей, днём 9 марта в полицию обратились родители 15-летней Евгении.
По словам родных, девушка выглядит на свой возраст, имеет длинные русые волосы, рост — 155 сантиметров, глаза серые. В день исчезновения на ней были чёрные брюки и кроссовки, синяя шапка, двусторонняя куртка – чёрная с одной стороны и голубая с другой. Отличительная примета – правый глаз девушки немного косит.
На следующий день, 10 марта, из посёлка Армейский Омской области ушла 17-летняя Юлия. Как следует из ориентировок, девушка выглядит старше своего возраста и могла направиться автостопом в Новосибирск.
Согласно описанию, рост Юлии — 160 см, телосложение среднее, на лбу и предплечье есть шрамы. Девушка была одета в чёрную куртку из кожзама и синие кроссовки.
Как отмечают следователи, обе девушки уже не первый раз уходят из дома. Сейчас совместно с сотрудниками следственного комитета поиском девушек занимается и полиция.
Напомним, в феврале 2019 года сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале города Краснодара.
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