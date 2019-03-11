В Новосибирске Hyundai столкнулись с итальянским спорткаром за 7 миллионов

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Стоимость участника ДТП на площади Калинина Maserati Quattroporte начинается от 105 тысяч долларов; у корейской машины отсутствует задний бампер, деформированы водительская и пассажирская дверь, в то время как у Maserati видимые повреждения отсутствуют.

В Заельцовском районе Новосибирска, при въезде на площадь Калинина, столкнулись две иномарки: Maserati Quattroporte и Hyundai Solaris, об этом стало известно от подписчиков паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По свидетельствам очевидцев, в аварии не пострадал никто из водителей. Как видно на фотографии с места происшествия, у «Хёндай» отсутствует задний бампер, а также значительно деформированы водительская и пассажирская дверь, в то время как у «Мазератти» видимые повреждения отсутствуют.

Автомобиль «Мазератти», участвовавший в аварии, принадлежал службе поминутной аренды авто «Делимобиль». По данным из открытых источников, рыночная стоимость этой модели итальянских спорткаров класса «люкс» начинается от 105 тысяч долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 6 967 999 рублей.

В колл-центре «Делимобиль» отказались рассказать Сиб.фм, сколько водителю придётся заплатить, если он попал в аварию на таком дорогом авто, однако на сайте фирмы удалось найти информацию, что в случае аварии по вине водителя при заключении стандартного договора с водителя не взыскивается более 30 тысяч рублей, при условии, что водитель не был пьян и не скрылся с места ДТП. В случае, если водитель невиновен, то он освобождается от уплаты за поломки.

Напомним, ранее известная китайская торговая площадка заявила о планах начать продажу автомобилей эксклюзивно для жителей России.