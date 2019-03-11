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В Новосибирске Hyundai столкнулись с итальянским спорткаром за 7 миллионов

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 10:03

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Стоимость участника ДТП на площади Калинина Maserati Quattroporte начинается от 105 тысяч долларов; у корейской машины отсутствует задний бампер, деформированы водительская и пассажирская дверь, в то время как у Maserati видимые повреждения отсутствуют.

В Заельцовском районе Новосибирска, при въезде на площадь Калинина, столкнулись две иномарки: Maserati Quattroporte и Hyundai Solaris, об этом стало известно от подписчиков паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По свидетельствам очевидцев, в аварии не пострадал никто из водителей. Как видно на фотографии с места происшествия, у «Хёндай» отсутствует задний бампер, а также значительно деформированы водительская и пассажирская дверь, в то время как у «Мазератти» видимые повреждения отсутствуют.

Автомобиль «Мазератти», участвовавший в аварии, принадлежал службе поминутной аренды авто «Делимобиль». По данным из открытых источников, рыночная стоимость этой модели итальянских спорткаров класса «люкс» начинается от 105 тысяч долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 6 967 999 рублей.

В колл-центре «Делимобиль» отказались рассказать Сиб.фм, сколько водителю придётся заплатить, если он попал в аварию на таком дорогом авто, однако на сайте фирмы удалось найти информацию, что в случае аварии по вине водителя при заключении стандартного договора с водителя не взыскивается более 30 тысяч рублей, при условии, что водитель не был пьян и не скрылся с места ДТП. В случае, если водитель невиновен, то он освобождается от уплаты за поломки.

Напомним, ранее известная китайская торговая площадка заявила о планах начать продажу автомобилей эксклюзивно для жителей России.

Теги: происшествия ДТП автомобили

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Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

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Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

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Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

вчера 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

вчера 12:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:01 Культура 0 Коммент.

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вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:10 Общество 0 Коммент.

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