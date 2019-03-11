В квартире омича взрывом самогонного аппарата выбило окна

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В квартире омича взрывом самогонного аппарата выбило окнаРубрика: проиcшествия
11.03.2019 13:02
Фото из группы «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте»
Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 50 % тела.
В жилом многоквартирном доме города Омска на улице Малиновского взорвался самогонный аппарат. Об этом вчера, 10 марта, рассказал сосед пострадавшего в группе «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе МВД по Омской области, пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва с лоджии вылетел стеклопакет, который повредил стоявший во дворе автомобиль «Ауди».
«В прошлом году 49-летний мужчина установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключённый к электросети. Хлопок произошёл, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», – сообщили в УМВД по региону.
Полицейские изъяли у мужчины самогонный аппарат и элементы проводки.
Жители города не верят в происходящее, утверждая, что самогонный аппарат не может взорваться.
«В самогонном аппарате нечему взрываться, крышку куба верхнюю только может сорвать», – пояснил подписчик сообщества «Сломали» Евгений Смирнов.
Как сообщают в пресс-службе УМВД по региону, причины случившегося будут известны после пожарно-технического исследования.
Напомним, 5 марта 2019 года новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона.
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