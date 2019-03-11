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В квартире омича взрывом самогонного аппарата выбило окна

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 13:02

Фото из группы «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте»

Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 50 % тела.

В жилом многоквартирном доме города Омска на улице Малиновского взорвался самогонный аппарат. Об этом вчера, 10 марта, рассказал сосед пострадавшего в группе «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Омской области, пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва с лоджии вылетел стеклопакет, который повредил стоявший во дворе автомобиль «Ауди». 

«В прошлом году 49-летний мужчина установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключённый к электросети. Хлопок произошёл, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», – сообщили в УМВД по региону.

Полицейские изъяли у мужчины самогонный аппарат и элементы проводки.

Жители города не верят в происходящее, утверждая, что самогонный аппарат не может взорваться.

«В самогонном аппарате нечему взрываться, крышку куба верхнюю только может сорвать», – пояснил подписчик сообщества «Сломали» Евгений Смирнов.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по региону, причины случившегося будут известны после пожарно-технического исследования.

Напомним, 5 марта 2019 года новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона.

Теги: полиция взрывы травма

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Предложить новость

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сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

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