В квартире омича взрывом самогонного аппарата выбило окна

Фото из группы «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте»

Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 50 % тела.

В жилом многоквартирном доме города Омска на улице Малиновского взорвался самогонный аппарат. Об этом вчера, 10 марта, рассказал сосед пострадавшего в группе «Сломали» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Омской области, пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва с лоджии вылетел стеклопакет, который повредил стоявший во дворе автомобиль «Ауди».

«В прошлом году 49-летний мужчина установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключённый к электросети. Хлопок произошёл, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», – сообщили в УМВД по региону.

Полицейские изъяли у мужчины самогонный аппарат и элементы проводки.

Жители города не верят в происходящее, утверждая, что самогонный аппарат не может взорваться.

«В самогонном аппарате нечему взрываться, крышку куба верхнюю только может сорвать», – пояснил подписчик сообщества «Сломали» Евгений Смирнов.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по региону, причины случившегося будут известны после пожарно-технического исследования.

Напомним, 5 марта 2019 года новосибирец потерял ногу из-за взрыва газового баллона.