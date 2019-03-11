В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

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Мэрия Новосибирска 11 апреля выберет застройщика, который займётся развитием застроенной территории в границах улиц Марии Ульяновой и Красный Факел.

Земельный участок площадью 10,8 тысячи квадратных метров под старыми многоквартирыми домами № 10а, 12а, 14а по улице Марии Ульяновой и домом № 23 по улице Красный Факел выставлена на торги всего за 6,202 миллиона рублей. Жилые постройки, а также овощехранилище, самовольно возведённые гаражи и сараи подлежат сносу, проживающих здесь людей должны расселить.

Деревянные двухэтажные бараки и шлакоблочный дом 1940 года постройки признаны аварийными в феврале 2015 с износом более 65 %. По плану их должны расселить до 2021 года. В домах проживает 118 человек. По программе развития застроенных территорий победитель торгов сможет получить участок в собственность или аренду под дальнейшую застройку без проведения торгов. При этом в расселении граждан участвует и муниципалитет.

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории состоится 11 апреля, заявки принимаются до 9 апреля. Шаг аукциона составляет 300 тысяч рублей. Срок исполнения договора – 9 лет. По условиям договора застройщик должен до 30 декабря 2019 года представить план развития территории, а до конца 2021 года – квартиры для расселения домов № 10а и 14а по улице Марии Ульяновой. Остальные бараки можно освободить до конца 2023 года.

Новые дома должны появиться на территории не позднее 2027 года. Отметим, что сейчас на прилегающей территории идёт активное строительство, так как участок рядом с улицей Героев Революции расположен очень удобно – в шаговой доступности находятся поликлиника, школа, стадион «Локомотив» и парк культуры и отдыха «Первомайский».

Напомним, в августе 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске более 400 домов довоенной и военной постройки, которые в скором времени придётся расселять.