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В центре Новосибирска девушка пострадала в серьёзном ДТП

Рубрика: Авто

11.03.2019 10:43

ФОТО «АСТ-54»

На Красном проспекте столкнулись Infiniti FX и Toyota Soarer; после удара кроссовер врезался в угол здания.

В Центральном районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП, в результате которого была госпитализирована девушка-водитель. Авария произошла 10 марта в 23:10 на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского.

«У дома № 71 на улице Красный проспект произошло столкновение Infiniti с автомобилем Toyota Soarer. В момент аварии в автомобиле "Инфинити" находилось три человека – девушка-водитель 90-го года рождения и две пассажирки», – сообщил инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», получил незначительные травмы, как и пассажирки автомобиля Infiniti.

Напомним, ранее водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске.

 

Теги: ДТП

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Предложить новость

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

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