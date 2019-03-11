В центре Новосибирска девушка пострадала в серьёзном ДТП

ФОТО «АСТ-54»

На Красном проспекте столкнулись Infiniti FX и Toyota Soarer; после удара кроссовер врезался в угол здания.

В Центральном районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП, в результате которого была госпитализирована девушка-водитель. Авария произошла 10 марта в 23:10 на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского.

«У дома № 71 на улице Красный проспект произошло столкновение Infiniti с автомобилем Toyota Soarer. В момент аварии в автомобиле "Инфинити" находилось три человека – девушка-водитель 90-го года рождения и две пассажирки», – сообщил инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», получил незначительные травмы, как и пассажирки автомобиля Infiniti.

Напомним, ранее водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске.