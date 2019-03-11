В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

Лента новостейПредложить новость
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов
В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрытоРубрика: общество
11.03.2019 17:20
ФОТО «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»
Посетителей и персонал магазина «Сотый» на площади Ленина эвакуировали на улицу.
В центре Новосибирска горит продуктовый магазин. Пожар начался около 16 часов по местному времени.
«На месте пожара сейчас работают пожарно-спасательные подразделения, в ближайшее время появится дополнительная информация о происшествии», – рассказал Сиб.фм начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Из горящего и задымлённого здания вывели людей. Движение по Красному проспекту между зданиями архитектурной академии и Облпотребсоюза перекрыто. На всех прилегающих улицах образовались пробки.
Напомним, в марте 2019 года в результате пожара в Октябрьском районе Новосибирска без жилья остались семь человек, в том числе двое детей.
Комментарии
Лента новостей
В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев
Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов
Статьи по теме
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное