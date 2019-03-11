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В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

Рубрика: общество

11.03.2019 17:20

ФОТО «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»

Посетителей и персонал магазина «Сотый» на площади Ленина эвакуировали на улицу.

В центре Новосибирска горит продуктовый магазин. Пожар начался около 16 часов по местному времени.

«На месте пожара сейчас работают пожарно-спасательные подразделения, в ближайшее время появится дополнительная информация о происшествии», – рассказал Сиб.фм начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Из горящего и задымлённого здания вывели людей. Движение по Красному проспекту между зданиями архитектурной академии и Облпотребсоюза перекрыто. На всех прилегающих улицах образовались пробки.

Напомним, в марте 2019 года в результате пожара в Октябрьском районе Новосибирска без жилья остались семь человек, в том числе двое детей.

 

Теги: пожар магазин ГУ МЧС

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Лента новостей

Предложить новость

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

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вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

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