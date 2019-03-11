В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

ФОТО «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»

Посетителей и персонал магазина «Сотый» на площади Ленина эвакуировали на улицу.

В центре Новосибирска горит продуктовый магазин. Пожар начался около 16 часов по местному времени.

«На месте пожара сейчас работают пожарно-спасательные подразделения, в ближайшее время появится дополнительная информация о происшествии», – рассказал Сиб.фм начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Из горящего и задымлённого здания вывели людей. Движение по Красному проспекту между зданиями архитектурной академии и Облпотребсоюза перекрыто. На всех прилегающих улицах образовались пробки.

Напомним, в марте 2019 года в результате пожара в Октябрьском районе Новосибирска без жилья остались семь человек, в том числе двое детей.