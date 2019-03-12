Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

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Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХРубрика: общество
12.03.2019 07:10
фото с сайта pixabay.com
Согласно законопроекту, данное право оставят управляющим организациям, ТСЖ и прочих подобным учреждениям.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, внесла на рассмотрение законопроект, по которому предлагается запретить передавать коллекторам и другим третьим лицам права на работу с долгами граждан по платежам за ЖКХ.
«[Это] лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием специально уполномоченных жилищным законодательством участников и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потреблённые ресурсы надлежащему кредитору в полном объёме, что, безусловно, ограничивает законные права и интересы граждан», – сообщает в документе проекта.
Как сообщили в пресс-службе парламентария, такое право планируют оставить только у профессиональных участников рынка ЖКХ. Таких как управляющая организация или жилищный кооператив.
Вице-спикер отметила, что в стране не раз происходили инциденты с грубыми коллекторами, применяющими неправовые методы в работе. Так что законопроект ещё и защитит граждан от подобных случаев.
Напомним, в 2018 году жители Новосибирской области жаловались на неправомерные действия коллекторов 1295 раз, что в 2,5 раза больше показателей 2017 года.
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