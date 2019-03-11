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Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Рубрика: общество

11.03.2019 09:59

Фото из группы «Бюро находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска исчезла по дороге домой; её автомобиль нашли на стоянке возле её дома.

46-летняя Татьяна Мамина пропала больше недели назад, её местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили вчера, 10 марта, в группе «Бюро находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают волонтёры, последний раз женщину видели 3 марта. Татьяна Мамина ехала из Мошковского района, где гостила у знакомых, обратно в Новосибирск. После этого её никто не видел. Автомобиль пропавшей обнаружили на стоянке возле дома на улице Сухарной.

Приметы: голубые глаза, светлые волосы, среднее телосложение. Рост – 180 сантиметров.

В день исчезновения на ней были надеты розовый пуховик, джинсовые тёплые шорты и белые сапоги. С собой женщина взяла зелёно-синюю сумку.

«Знающих что-либо о местонахождении человека просим сообщить по телефону поискового отряда "ДоброСпас": +7 953 887-17-77 или +7 951 387-07-58», – призывают подписчиков администраторы сообщества «Бюро Находок Новосибирска».

Теги: поиски пропавших автомобили женщины

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Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

вчера 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

вчера 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

вчера 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

вчера 12:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:01 Культура 0 Коммент.

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вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:10 Общество 0 Коммент.

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