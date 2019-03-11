Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Фото из группы «Бюро находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска исчезла по дороге домой; её автомобиль нашли на стоянке возле её дома.

46-летняя Татьяна Мамина пропала больше недели назад, её местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили вчера, 10 марта, в группе «Бюро находок Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают волонтёры, последний раз женщину видели 3 марта. Татьяна Мамина ехала из Мошковского района, где гостила у знакомых, обратно в Новосибирск. После этого её никто не видел. Автомобиль пропавшей обнаружили на стоянке возле дома на улице Сухарной.

Приметы: голубые глаза, светлые волосы, среднее телосложение. Рост – 180 сантиметров.

В день исчезновения на ней были надеты розовый пуховик, джинсовые тёплые шорты и белые сапоги. С собой женщина взяла зелёно-синюю сумку.

«Знающих что-либо о местонахождении человека просим сообщить по телефону поискового отряда "ДоброСпас": +7 953 887-17-77 или +7 951 387-07-58», – призывают подписчиков администраторы сообщества «Бюро Находок Новосибирска».