Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

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Железнодорожника задержали за получение взяток от коммерсантов с 2016 по 2018 год; сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника подразделения ОАО «РЖД» по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, с 2016 по 2018 год заместитель начальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Новосибирск-Западный получал взятки от коммерческих организаций за внеочередную загрузку, выгрузку и отправку составов на загруженном железнодорожном узле.

Так, отмечают следователи, замначальника присвоил 214 тысяч рублей, которые ему предложил представитель одной из фирм, за ускоренное проведение манёвренных работ с железнодорожным составом, перевозившим товары коммерческой компании.

Также выяснилось, что подозреваемый закрыл глаза на ряд нарушений, допущенных данной организацией при загрузке своего товара в железнодорожные вагоны.

Сейчас экс-заместитель начальника станции Новосибирск-Западный находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, ранее задержанный по подозрению в хищении 1,3 миллиарда рублей замдиректора клиники Мешалкина не смог добиться освобождения из СИЗО, несмотря на поданную апелляцию.