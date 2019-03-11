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Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взяткуРубрика: общество
11.03.2019 13:23
фото с сайта pixabay.com
Железнодорожника задержали за получение взяток от коммерсантов с 2016 по 2018 год; сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника подразделения ОАО «РЖД» по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следствия, с 2016 по 2018 год заместитель начальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Новосибирск-Западный получал взятки от коммерческих организаций за внеочередную загрузку, выгрузку и отправку составов на загруженном железнодорожном узле.
Так, отмечают следователи, замначальника присвоил 214 тысяч рублей, которые ему предложил представитель одной из фирм, за ускоренное проведение манёвренных работ с железнодорожным составом, перевозившим товары коммерческой компании.
Также выяснилось, что подозреваемый закрыл глаза на ряд нарушений, допущенных данной организацией при загрузке своего товара в железнодорожные вагоны.
Сейчас экс-заместитель начальника станции Новосибирск-Западный находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.
Напомним, ранее задержанный по подозрению в хищении 1,3 миллиарда рублей замдиректора клиники Мешалкина не смог добиться освобождения из СИЗО, несмотря на поданную апелляцию.
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Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку
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