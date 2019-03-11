Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

фото Евгения Шабалина

На территории популярного горнолыжного курорта женщина на снегоходе врезалась в дерево и получила травмы.

Женщина получила травмы на горнолыжном курорте при столкновении с деревом. Информация о ЧП, которое произошло 10 марта, опубликована в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора фотографии Евгения Шабалина, женщина на снегоходе на большой скорости врезалась в дерево. Пострадавшую госпитализировали.

В сети сообщают, что за рулём снегохода находился мужчина.

«Вообще-то их двое было, мужчина был за рулем. Заело тросик газа, он успел спрыгнуть, а девушка нет. Проломило череп и сломало шею», – сообщает подписчик Влад Люкшенков.

Официальных данных об этом происшествии ещё нет.

Напомним, это не первый случай травмирования отдыхающих на горнолыжном курорте. 13 февраля горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом.