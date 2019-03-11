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Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 12:24

фото Евгения Шабалина

На территории популярного горнолыжного курорта женщина на снегоходе врезалась в дерево и получила травмы. 

Женщина получила травмы на горнолыжном курорте при столкновении с деревом. Информация о ЧП, которое произошло 10 марта, опубликована в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте». 

По словам автора фотографии Евгения Шабалина, женщина на снегоходе на большой скорости врезалась в дерево. Пострадавшую госпитализировали. 

В сети сообщают, что за рулём снегохода находился мужчина.

«Вообще-то их двое было, мужчина был за рулем. Заело тросик газа, он успел спрыгнуть, а девушка нет. Проломило череп и сломало шею», – сообщает подписчик Влад Люкшенков.

Официальных данных об этом происшествии ещё нет. 

Напомним, это не первый случай травмирования отдыхающих на горнолыжном курорте. 13 февраля горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом. 

Теги: шерегеш

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Предложить новость

Новосибирские учёные создали цифрового пациента для улучшения лечения гипертонии

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

вчера 23:50 Общество 0 Коммент.

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

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