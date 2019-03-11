Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

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Женщина разбилась на снегоходе в ШерегешеРубрика: проиcшествия
11.03.2019 12:24
фото Евгения Шабалина
На территории популярного горнолыжного курорта женщина на снегоходе врезалась в дерево и получила травмы.
Женщина получила травмы на горнолыжном курорте при столкновении с деревом. Информация о ЧП, которое произошло 10 марта, опубликована в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора фотографии Евгения Шабалина, женщина на снегоходе на большой скорости врезалась в дерево. Пострадавшую госпитализировали.
В сети сообщают, что за рулём снегохода находился мужчина.
«Вообще-то их двое было, мужчина был за рулем. Заело тросик газа, он успел спрыгнуть, а девушка нет. Проломило череп и сломало шею», – сообщает подписчик Влад Люкшенков.
Официальных данных об этом происшествии ещё нет.
Напомним, это не первый случай травмирования отдыхающих на горнолыжном курорте. 13 февраля горнолыжник попал в реанимацию после столкновения со снегоходом.
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