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Жительница Бурятии родила ребёнка в подъезде и бросила его под дверью чужой квартиры

Рубрика: проиcшествия

11.03.2019 15:55

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Семейная пара обнаружила на лестничной площадке пакет с новорождённым мальчиком; ребёнка госпитализировали с переохлаждением. 

В Северобайкальске правоохранители разыскивают женщину, бросившую новорождённого ребёнка в подъезде жилого дома. Инцидент произошёл 9 марта. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Республике Бурятия. 

По информации следователей, утром 9 марта семейная пара обнаружила в подъезде многоквартирного дома младенца. Предположительно, он был рождён той же ночью, о чём свидетельствуют следы крови на полотенце, в которое был завёрнут ребёнок.

Мальчик был жив и находился внутри пакета, в свёртке из двух полотенец. Неизвестная оставила его перед дверью одной из квартир. 

Мужчина и женщина позвонили в больницу и сообщили о находке. Прибывшие на вызов врачи госпитализировали ребёнка. После осмотра медики диагностировали у мальчика переохлаждение, однако нарушений в его развитии не обнаружили. Как рассказали врачи, ребёнок был рождён на 37-й неделе беременности, а пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки. 

Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром медицинских работников. Следователи проводят проверку и ищут мать-кукушку.

Напомним, в марте этого, 2019 года суд вынес приговор матери, бросившей детей в Омске и уехавшей с дальнобойщиком в Санкт-Петербург. 

 

Теги: Бурятия криминал розыск

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Лента новостей

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В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

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сегодня 17:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Прокуратура Новосибирской области возбудила дело против чиновника регионального министерства природных ресурсов

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска ввела ограничение на строительство в Заельцовском и Калининском районах

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы разместили на своих домах баннеры со Ждуном

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Певец Шура пожалел о визите в Ростов

сегодня 11:39 Культура 0 Коммент.

Новосибирские хоккеисты взяли золото на Универсиаде

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица выиграла «Кубок Акрополя»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую ГЭС начали готовить к весеннему паводку

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

сегодня 08:17 Наука 0 Коммент.

Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

сегодня 07:29 Культура 0 Коммент.

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