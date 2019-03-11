Жительница Бурятии родила ребёнка в подъезде и бросила его под дверью чужой квартиры

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Семейная пара обнаружила на лестничной площадке пакет с новорождённым мальчиком; ребёнка госпитализировали с переохлаждением.

В Северобайкальске правоохранители разыскивают женщину, бросившую новорождённого ребёнка в подъезде жилого дома. Инцидент произошёл 9 марта. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СКР по Республике Бурятия.

По информации следователей, утром 9 марта семейная пара обнаружила в подъезде многоквартирного дома младенца. Предположительно, он был рождён той же ночью, о чём свидетельствуют следы крови на полотенце, в которое был завёрнут ребёнок.

Мальчик был жив и находился внутри пакета, в свёртке из двух полотенец. Неизвестная оставила его перед дверью одной из квартир.

Мужчина и женщина позвонили в больницу и сообщили о находке. Прибывшие на вызов врачи госпитализировали ребёнка. После осмотра медики диагностировали у мальчика переохлаждение, однако нарушений в его развитии не обнаружили. Как рассказали врачи, ребёнок был рождён на 37-й неделе беременности, а пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки.

Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром медицинских работников. Следователи проводят проверку и ищут мать-кукушку.

Напомним, в марте этого, 2019 года суд вынес приговор матери, бросившей детей в Омске и уехавшей с дальнобойщиком в Санкт-Петербург.