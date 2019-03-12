Алтайский депутат попадёт в суд за взятку

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Алтайский депутат попадёт в суд за взяткуРубрика: проиcшествия
12.03.2019 16:39
фото с сайта pixabay.com
Депутат одного из районных советов попытался дать взятку инспектору ДПС; инспектор от взятки отказался – депутат предстанет перед судом.
В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении депутата районного совета, которого поймали на попытке передать взятку должностному лицу. Об этом стало известно сегодня из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю.
Во версии следствия, в начале февраля 2019 года мужчину остановил инспектор ДПС. В ходе проверки документов инспектор обнаружил у автовладельца отсутствие ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).
Согласно КоАП РФ, езда без свидетельства ОСАГО является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 500 рублей.
Когда сотрудник ГИБДД отвёл задержанного в служебный автомобиль для составления протокола, нарушитель попытался дать ему взятку в размере 500 рублей, от которой инспектор отказался. О покушении на мелкое взяточничество инспектор доложил.
Сейчас следователи уже составили обвинительное заключение. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.
Напомним, в марте 2019 года стало известно, что замначальника железнодорожной станции Новосибирск-Западный пойдёт под суд за взятку.
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