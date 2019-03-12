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Алтайский депутат попадёт в суд за взятку

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 16:39

фото с сайта pixabay.com

Депутат одного из районных советов попытался дать взятку инспектору ДПС; инспектор от взятки отказался – депутат предстанет перед судом.

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении депутата районного совета, которого поймали на попытке передать взятку должностному лицу. Об этом стало известно сегодня из сообщения пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю. 

Во версии следствия, в начале февраля 2019 года мужчину остановил инспектор ДПС. В ходе проверки документов инспектор обнаружил у автовладельца отсутствие ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). 

Согласно КоАП РФ, езда без свидетельства ОСАГО является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 500 рублей. 

Когда сотрудник ГИБДД отвёл задержанного в служебный автомобиль для составления протокола, нарушитель попытался дать ему взятку в размере 500 рублей, от которой инспектор отказался. О покушении на мелкое взяточничество инспектор доложил. 

Сейчас следователи уже составили обвинительное заключение. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде. Мужчине грозит до одного года лишения свободы. 

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что замначальника железнодорожной станции Новосибирск-Западный пойдёт под суд за взятку.

Теги: Алтайский край криминал

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сегодня 15:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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