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«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске

Рубрика: общество

13.03.2019 11:32

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске и пригороде количество базовых станций увеличено на 70 %; ресурсы сети позволят абонентам «Билайн» ещё быстрее загружать тяжёлый контент.

По итогам 2018 года «Билайн» увеличил зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Новосибирской области за счёт установки новых базовых станций и внедрения технологии Carrier Aggregation. Как пояснили в пресс-службе оператора, это позволяет на одном абонентском устройстве одновременно использовать частоты из двух разных LTE диапазонов.

«Такое решение является частью будущего стандарта LTE-Advanced и позволяет дополнительно увеличить скорость мобильного интернета», – отметили в компании.

За прошедший год компания на 70 % увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной мобильный интернет: новые конструкции появились на 45 улицах города и ещё на двух десятках территорий в пригороде и области. Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы, благодаря которым абоненты «Билайн» могут смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляции в социальных сетях и пользоваться другими услугами.

Улучшения, в первую очередь, заметны жителям левобережья – именно там было возведено наибольшее число базовых станций. В частности, это улицы Спортивная, Забалуева, Тихвинская, Станционная, Станиславского, Мира, Немировича-Данченко, Вертковская и другие. В пригороде конструкции появились в Оби, Искитиме, Бердске, посёлках Павино, Тулинский, Сосновка, а также в Мошковском и Коченёвском районах. Эти места были выбраны в ходе анализа потребностей клиентов.

В компании добавили, что за последний год абоненты в Новосибирске на 55 % увеличили использование мобильного интернета. Сейчас каждый клиент компании за месяц использует трафик, равный 75 просмотренным HD-роликам или более 5,5 тысячи скачанных фотографий из социальных сетей.

Теги: мобильная связь Билайн

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