Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

Фото со страницы Димы Билана в социальной сети Instagram

Победитель «Евровидения-2008» заявил, что он не соперничает с кандидатом России на конкурс в этом году; певец пояснил, что поддерживает коллегу и желает ему «оттянуться» на конкурсе.

Поп-звезда Дима Билан в посте на своей странице в социальной сети Instagram выразил отношение к участнику «Евровидения-2019» от России и рассказал о соперничестве с ним.

По словам Димы Билана, соперничества между ним и Сергеем Лазаревым нет, оно надуманно.

«Не хочу разрушать фантазии и разочаровывать особо активных фанатов, для которых наше соперничество является смыслом жизни, но ещё раз подчеркну – мне хайпить незачем. Мне свойственна элементарная солидарность к труду и артисту, вкладывающему в профессию огромные силы. Её воспитали во мне ещё в детстве и она умножалась, когда я испытал на себе, какими жертвами берутся высоты», – написал артист в посте.

Также Билан выразил своё мнение о песне, которую Сергей Лазарев исполнит на «Евровидении», и пожелал ему удачи в конкурсе.

«Серёж, а тебе хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя, оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв с твоим классным треком, который так нужен всем, кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенства жизни», – пожелал коллеге Дима Билан.

Напомним, 10 марта 2019 года Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019».