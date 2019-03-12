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Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

Рубрика: культура

12.03.2019 10:14

Фото со страницы Димы Билана в социальной сети Instagram

Победитель «Евровидения-2008» заявил, что он не соперничает с кандидатом России на конкурс в этом году; певец пояснил, что поддерживает коллегу и желает ему «оттянуться» на конкурсе.

Поп-звезда Дима Билан в посте на своей странице в социальной сети Instagram выразил отношение к участнику «Евровидения-2019» от России и рассказал о соперничестве с ним.

По словам Димы Билана, соперничества между ним и Сергеем Лазаревым нет, оно надуманно.

«Не хочу разрушать фантазии и разочаровывать особо активных фанатов, для которых наше соперничество является смыслом жизни, но ещё раз подчеркну – мне хайпить незачем. Мне свойственна элементарная солидарность к труду и артисту, вкладывающему в профессию огромные силы. Её воспитали во мне ещё в детстве и она умножалась, когда я испытал на себе, какими жертвами берутся высоты», – написал артист в посте.

Также Билан выразил своё мнение о песне, которую Сергей Лазарев исполнит на «Евровидении», и пожелал ему удачи в конкурсе.

«Серёж, а тебе хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя, оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв с твоим классным треком, который так нужен всем, кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенства жизни», – пожелал коллеге Дима Билан.

Напомним, 10 марта 2019 года Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019».

Теги: евровидение Билан Сергей Лазарев

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Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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