Эксперты назвали опасную марку шпрот

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Специалисты протестировали пять марок рыбных консервов; одна из них попала в чёрный список.

Росконтроль протестировал пять марок рыбных консервов из балтийской кильки: «Старая Рига», Gold fish, Fish House, «Беринг», «5 Морей». Основными критериями проверки были безопасность, пищевая ценность, натуральность и качество.

Все марки, по заявлению производителей, сделаны по ГОСТу. Несмотря на это заявление, консервы марки «5 морей» попали в чёрный список. По мнению экспертов, на вкус и запах содержимое банки непохоже на заявленный продукт, а консистенция мяса сухая.

Результаты проверки показали, что остальные протестированные консервы безопасны для употребления. Самыми качественными оказались образцы Gold Fish и «Старая Рига» – они набрали 64 и 60 баллов соответственно.

Напомним, в марте 2019 года эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак