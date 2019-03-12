Эксперты назвали опасную марку шпрот

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12.03.2019 13:11
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Специалисты протестировали пять марок рыбных консервов; одна из них попала в чёрный список.
Росконтроль протестировал пять марок рыбных консервов из балтийской кильки: «Старая Рига», Gold fish, Fish House, «Беринг», «5 Морей». Основными критериями проверки были безопасность, пищевая ценность, натуральность и качество.
Все марки, по заявлению производителей, сделаны по ГОСТу. Несмотря на это заявление, консервы марки «5 морей» попали в чёрный список. По мнению экспертов, на вкус и запах содержимое банки непохоже на заявленный продукт, а консистенция мяса сухая.
Результаты проверки показали, что остальные протестированные консервы безопасны для употребления. Самыми качественными оказались образцы Gold Fish и «Старая Рига» – они набрали 64 и 60 баллов соответственно.
Напомним, в марте 2019 года эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак
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