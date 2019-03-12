Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

фото с сайта минздрава новосибирской области

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поддержал онлайн-флешмоб по профилактике туберкулёза.

Врачи областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области предложили новосибирцам выкладывать в сеть фото сделанной флюорографии или выписки о прохождении ФЛГ с хештегом #туберкулёзунет.

Одним из первых в акции принял участие сам министр Константин Хальзов, фотография которого с рентгеновским снимком грудной клетки размещена на официальном сайте областного минздрава. Флешмоб приурочен ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта.

Проблема заражения палочкой Коха для Новосибирской области стоит очень остро. Ежегодно один больной с активной формой заболевания заражает от 5 до 20 человек. И своевременное обследование способно выявить недуг на ранней стадии, что позволяет провести эффективное лечение без последствий для организма.

Напомним, в феврале Саяно-Шушенский заповедник запустил флешмоб для сохранения диких кошачьих.