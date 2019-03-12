Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

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Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгкихРубрика: общество
12.03.2019 07:23
фото с сайта минздрава новосибирской области
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поддержал онлайн-флешмоб по профилактике туберкулёза.
Врачи областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области предложили новосибирцам выкладывать в сеть фото сделанной флюорографии или выписки о прохождении ФЛГ с хештегом #туберкулёзунет.
Одним из первых в акции принял участие сам министр Константин Хальзов, фотография которого с рентгеновским снимком грудной клетки размещена на официальном сайте областного минздрава. Флешмоб приурочен ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта.
Проблема заражения палочкой Коха для Новосибирской области стоит очень остро. Ежегодно один больной с активной формой заболевания заражает от 5 до 20 человек. И своевременное обследование способно выявить недуг на ранней стадии, что позволяет провести эффективное лечение без последствий для организма.
Напомним, в феврале Саяно-Шушенский заповедник запустил флешмоб для сохранения диких кошачьих.
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