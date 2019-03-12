Избивший четырёхлетнего сына ради воспитания новосибирец отправится под суд

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Избивший четырёхлетнего сына ради воспитания новосибирец отправится под судРубрика: проиcшествия
12.03.2019 18:53
кадр из шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале»
В Новосибирске отец четверых детей, ставший героем телевизионного шоу, отправится на скамью подсудимых за рукоприкладство.
Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Его обвиняют в истязании, то есть систематических нанесениях побоев и других насильственных действий, в отношении двух несовершеннолетних детей.
Как установило следствие, с июля 2017 года по начало октября 2018-го обвиняемый, отец четырёх детей, проживавший на улице Курчатова, периодически бил своих сыновей возраста трёх и четырёх лет. Помимо физических, он причинял им и психические страдания.
Осенью 2018 года его четырёхлетний сын попал в больницу с травмой на глазу. Соседи по палатам узнали, что ребёнка так побил отец и сняли малыша на видео. Эта история быстро получила общественный резонанс и родители бедных детей попали в ноябре в шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале».
Во время программы, в разговоре с ведущими мать детей рассказала, её муж издевался над всеми членами семьи и его боялись. Сам же отец заявил в шоу, что сыновей никогда серьёзно не бил. Мог только ударить ремнём или накричать. А в тот вечер, когда его старший ребёнок получил серьёзную травму, он пришёл домой пьяный, дал мальчику подзатыльник за то, что шумел и швырнул его на кровать. Там малыш и ударился.
Далее, на протяжении следствия, обвиняемый был под стражей. Вину так и признал, объясняя, что физическое насилие использовал в воспитательных целях.
По инициативе следователей, и мать, и отца лишили родительских прав.
«По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Калининского района города Новосибирска оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Напомним, в июле 2018 года под суд отправили кемеровчанина за жестокое воспитание сына.
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