Кемеровчанина посадят в колонию на пять лет за посты «ВКонтакте»

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Мужчина размещал в соцсети материалы, оправдывающие терроризм; нарушение закона выявили оперативники Центра «Э».

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в публикации на своей странице в соцсети материалов, оправдывающих терроризм, а также пропагандирующих использование террористических методов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

По информации следователей, весной 2018 года 28-летний житель областного центра выкладывал на личной странице «ВКонтакте» провокационные посты, в которых оправдывал и одобрял терроризм.

«Он не поддерживал какую-то террористическую группировку в отдельности, но оправдывал терроризм целиком, как явление», – пояснили Сиб.фм в ведомстве.

Факт нарушения закона выявили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области. После заключения лингвистической экспертизы в отношении размещённых материалов было составлено и передано в суд обвинительное заключение.

По приговору суда молодой человек отправится в колонию общего режима на пять лет и шесть месяцев.

Напомним, в начале марта суд вынес приговор в отношении сибирячки, которая спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет. (ИГ — Исламское Государство – запрещённая в РФ международная террористическая организация)