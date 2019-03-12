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Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»Рубрика: общество
12.03.2019 12:00
Скриншот трейлера к мультфильму с канала «КИНО ТРЕЙЛЕРЫ» видеохостинга YouTube
В кинотеатрах пояснили, что причиной отказа «Гурвинеку» стал выход бельгийского мультфильма «Королевский корги», который будет более востребован весной.
Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» не взяла в прокат большая часть кинотеатров.
Анимационная картина должна была выйти в свет 7 марта, перед праздниками. Создатели считали, что так она соберёт больше просмотров. Однако, по данным единой государственной системы кинобилетов, в прошедшие выходные мультфильм показали 743 кинотеатра из 1900, работающих в России. В основном это были небольшие однозальные кинотеатры.
В регионах показ мультфильма задержали, начав его уже после праздников. Так, в Новосибирске «Гурвинек. Волшебная игра» можно посмотреть с 11 по 20 марта. Его показывают в трёх кинотеатрах города: «Аврора», «Киносити», CinemaPublic.
Как отмечают владельцы кинотеатров, такие меры были приняты в знак протеста против действий Минкульта, который ради «Гурвинека» перенёс премьеру бельгийского мультфильма «Королевский корги».
Создатели мультика отстаивают его права на выход в свет и написали письмо в Ассоциацию анимационного кино с просьбой вернуть «Гурвинека» в прокат.
Директор ассоциации Ирина Мастусова напомнила, что «Гурвинек. Волшебная игра» является знаковым в российской киноиндустрии. Это первый проект, созданный при участии европейских стран.
Напомним, 10 февраля 2019 года вышла новая серия легендарного мультфильма «Простоквашино».
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