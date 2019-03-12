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Первую прогулку Герды с белыми медвежатами сняли на видео в Новосибирске

Рубрика: общество

12.03.2019 10:43

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА ИМЕНИ Р.А. ШИЛО

Администрация Новосибирского зоопарка позаботилась, чтобы посетители смогли увидеть белых медведей.

Медведица Герда впервые позволила своим медвежатам выйти на прогулку. Видео с гуляющими медвежатами появилось в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» 11 марта.

В сообщении зоопарка отмечается, что малыши уже пытались самостоятельно выйти на улицу, но мать возвращала их обратно в логово. Спустя неделю после первых попыток малышей Герда сама решила медвежат вывести на свежий воздух.

Перед вольером убрали снег и ограждения и попросили гостей парка без лишнего шума наблюдать за медвежатами. Пара медвежат родилась 11 декабря 2018 года. Это уже третье потомства медвежат у Герды и первое, которое она самостоятельно вскормила. Шилка и Ростик – первые медвежата Кая и Герды – сейчас находятся в Китае и Японии.

Напомним, в марте 2019 года новосибирскому белому медведю Каю наполнили бассейн водой.

 

Теги: видео Новосибирский зоопарк белые медведи

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Предложить новость

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Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

вчера 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

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