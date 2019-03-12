Первую прогулку Герды с белыми медвежатами сняли на видео в Новосибирске

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Первую прогулку Герды с белыми медвежатами сняли на видео в НовосибирскеРубрика: общество
12.03.2019 10:43
ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА ИМЕНИ Р.А. ШИЛО
Администрация Новосибирского зоопарка позаботилась, чтобы посетители смогли увидеть белых медведей.
Медведица Герда впервые позволила своим медвежатам выйти на прогулку. Видео с гуляющими медвежатами появилось в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» 11 марта.
В сообщении зоопарка отмечается, что малыши уже пытались самостоятельно выйти на улицу, но мать возвращала их обратно в логово. Спустя неделю после первых попыток малышей Герда сама решила медвежат вывести на свежий воздух.
Перед вольером убрали снег и ограждения и попросили гостей парка без лишнего шума наблюдать за медвежатами. Пара медвежат родилась 11 декабря 2018 года. Это уже третье потомства медвежат у Герды и первое, которое она самостоятельно вскормила. Шилка и Ростик – первые медвежата Кая и Герды – сейчас находятся в Китае и Японии.
Напомним, в марте 2019 года новосибирскому белому медведю Каю наполнили бассейн водой.
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