МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

ФОТО «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»

Возгорание в магазине «Сотый» произошло в 16:29, задымлённое здание самостоятельно покинули 15 человек; через 10 минут спасатели потушили пожар.

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о причинах пожара, который произошёл 11 марта в магазине «Сотый» в центре Новосибирска.

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания в магазине стало короткое замыкание холодильного оборудования.

«Возгорание произошло в 15:29, через пять минут на место прибыли пожарные. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Спустя ещё пять минут был обнаружен и устранён источник возгорания. Пострадавших нет, 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно», – пояснили в ведомстве.

Известно, что этот круглосуточный магазин пользуется популярностью среди молодёжи Новосибирска.

«Жалко магазин, куда теперь ночью ходить», «Этот магазин центр кормил, жалко», «Хороший был магазин», «Хорошо, что без жертв. А вообще, легендарный магазин, хоть бы его же и восстановили», – так отреагировали пользователи соцсети «ВКонтакте» на новость о происшествии в паблике «АСТ-54».

Напомним, вчера, 12 марта, в Новосибирские пожарные эвакуировали людей из горящего общежития.