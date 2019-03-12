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МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 12:31

ФОТО «ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»

Возгорание в магазине «Сотый» произошло в 16:29, задымлённое здание самостоятельно покинули 15 человек; через 10 минут спасатели потушили пожар. 

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о причинах пожара, который произошёл 11 марта в магазине «Сотый» в центре Новосибирска. 

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания в магазине стало короткое замыкание холодильного оборудования. 

«Возгорание произошло в 15:29, через пять минут на место прибыли пожарные. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Спустя ещё пять минут был обнаружен и устранён источник возгорания. Пострадавших нет, 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно», – пояснили в ведомстве. 

Известно, что этот круглосуточный магазин пользуется популярностью среди молодёжи Новосибирска. 

«Жалко магазин, куда теперь ночью ходить», «Этот магазин центр кормил, жалко», «Хороший был магазин», «Хорошо, что без жертв. А вообще, легендарный магазин, хоть бы его же и восстановили», – так отреагировали пользователи соцсети «ВКонтакте» на новость о происшествии в паблике «АСТ-54». 

Напомним, вчера, 12 марта, в Новосибирские пожарные эвакуировали людей из горящего общежития.

 

Теги: пожар МЧС Новосибирск Центр

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

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