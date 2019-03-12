Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

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В двух областях России – Кемеровской и Свердловской – смертность от ВИЧ выросла более чем на 10 %; среди лидеров печальной статистики также оказалась и Иркутская область.

Смертность от ВИЧ выросла у ближайшего соседа Новосибирской области – Кузбасса – более чем на 10 %. В прошлом, 2018 году там умерли от ВИЧ 1750 человек. Это 65,1 случая на 100 тысяч жителей области. Об этом сообщили РБК в территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области.

На втором месте – Иркутская область, где смертность от ВИЧ хоть и снизилась на 1 % по сравнению с 2017 годом, по-прежнему остаётся высокой – 42,4 случая на 100 тысяч человек.

Третья по списку – Свердловская область. Здесь смертность также выросла на 10 % и составила 38,1 случая на 100 тысяч.

Четвёртое место занимает Новосибирская область, где смертность от ВИЧ снизилась на 5 % по сравнению с 2017 годом и составляет 34,8 случая на 100 тысяч жителей.

Напомним, ВИЧ в прошедшем, 2018 году был обнаружен у 300 тысяч сибиряков.