4 балла
-2
66.08 74.29
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

вчера 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

Рубрика: общество

12.03.2019 09:06

фото с сайта pixabay.com

В двух областях России – Кемеровской и Свердловской – смертность от ВИЧ выросла более чем на 10 %; среди лидеров печальной статистики также оказалась и Иркутская область. 

Смертность от ВИЧ выросла у ближайшего соседа Новосибирской области – Кузбасса – более чем на 10 %. В прошлом, 2018 году там умерли от ВИЧ 1750 человек. Это 65,1 случая на 100 тысяч жителей области. Об этом сообщили РБК в территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области.

На втором месте – Иркутская область, где смертность от ВИЧ хоть и снизилась на 1 % по сравнению с 2017 годом, по-прежнему остаётся высокой – 42,4 случая на 100 тысяч человек.

Третья по списку – Свердловская область. Здесь смертность также выросла на 10 % и составила 38,1 случая на 100 тысяч.

Четвёртое место занимает Новосибирская область, где смертность от ВИЧ снизилась на 5 % по сравнению с 2017 годом и составляет 34,8 случая на 100 тысяч жителей.

Напомним, ВИЧ в прошедшем, 2018 году был обнаружен у 300 тысяч сибиряков.

Теги: ВИЧ медицина спид

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

вчера 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее
Image
06.03.2019

Аннён по-корейски

Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...

Читать далее
Image
21.02.2019

Снимает, как рукой

Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее

Новости по теме

Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии вчера 08:17 В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля 09.03.2019 Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной 07.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...