Новосибирский таксист устроил ДТП и влетел в снежную кучу

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Новосибирский таксист устроил ДТП и влетел в снежную кучуРубрика: проиcшествия
12.03.2019 09:11
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с Toyota Caldina и отлетел в сторону; никто из водителей не пострадал.
В Октябрьском районе города Новосибирска произошло ДТП, которое спровоцировал водитель иномарки, брендированной Яндекс.Такси. Об этом стало известно сегодня от очевидцев, сообщивших о происшествии в группу «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По предварительной информации, в ночь с 11 на 12 марта водитель корейского седана «Хёндай» не пропустил при выезде на главную дорогу японский универсал «Тойота», который двигался по улице Пролетарской в сторону улицы Никитина.
После столкновения «Хёндай» отлетел в сторону и угодил в большую кучу снега. Как видно на фото, сделанных очевидцами, удар пришёлся в водительскую дверь леворульной иномарки и серьёзно её деформировал. У «Тойоты» повреждения менее выражены – помялась правая часть бампера, крыла и капота.
Несмотря на повреждения автомобилей, оба участника ДТП не пострадали.
Напомним, ночью 10 марта девушка пострадала в серьёзном ДТП в центре Новосибирска.
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