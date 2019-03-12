Новосибирский таксист устроил ДТП и влетел в снежную кучу

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с Toyota Caldina и отлетел в сторону; никто из водителей не пострадал.

В Октябрьском районе города Новосибирска произошло ДТП, которое спровоцировал водитель иномарки, брендированной Яндекс.Такси. Об этом стало известно сегодня от очевидцев, сообщивших о происшествии в группу «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, в ночь с 11 на 12 марта водитель корейского седана «Хёндай» не пропустил при выезде на главную дорогу японский универсал «Тойота», который двигался по улице Пролетарской в сторону улицы Никитина.

После столкновения «Хёндай» отлетел в сторону и угодил в большую кучу снега. Как видно на фото, сделанных очевидцами, удар пришёлся в водительскую дверь леворульной иномарки и серьёзно её деформировал. У «Тойоты» повреждения менее выражены – помялась правая часть бампера, крыла и капота.

Несмотря на повреждения автомобилей, оба участника ДТП не пострадали.

Напомним, ночью 10 марта девушка пострадала в серьёзном ДТП в центре Новосибирска.