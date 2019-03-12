Пассажиры избили друг друга в маршрутке в Кемерово

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Пассажиры избили друг друга в маршрутке в КемеровоРубрика: проиcшествия
12.03.2019 09:44
фото с сайта pixabay.com
После кулачных боёв салон маршрутного автобуса оказался залит кровью.
Вечером в понедельник в салоне кемеровского автобуса № 27 произошла кровавая драка. О происшествии в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, конфликт начался между двумя мужчинами, потом за одного из скандаливших вступился друг. От криков стороны быстро перешли к кулачным боям. В результате салон автобуса, в котором на тот момент находились и другие пассажиры, оказался залит кровью. Успокоились дебоширы только после того, как один из них вышел. Автобус продолжил путь. В полицию никто не обращался.
Напомним, 5 марта в Новосибирске автобус с пассажирами врезался в столб. Пять человек отправились в больницу.
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