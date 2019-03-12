Под Новосибирском дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть

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Под Новосибирском дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмертьРубрика: проиcшествия
12.03.2019 11:11
фото с сайта pixabay.com
Мужчина, управлявший большегрузом «Вольво», не заметил на обочине пешехода; в результате наезда мужчина скончался на месте происшествия.
В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, 51-летний житель Челябинской области двигался на грузовом автомобиле «Вольво» по трассе Р-255 «Сибирь». На 129 километре трассы, двигаясь в направлении города Кемерово, мужчина не заметил пешехода, идущего по обочине во встречном ему направлении, и совершил наезд. В результате ДТП 56-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
По данному факту сотрудники полиции начали доследственную проверку.
Напомним, 9 марта под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
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