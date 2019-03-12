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Под Новосибирском дальнобойщик из Челябинска сбил пешехода насмерть

Рубрика: проиcшествия

12.03.2019 11:11

фото с сайта pixabay.com

Мужчина, управлявший большегрузом «Вольво», не заметил на обочине пешехода; в результате наезда мужчина скончался на месте происшествия. 

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, 51-летний житель Челябинской области двигался на грузовом автомобиле «Вольво» по трассе Р-255 «Сибирь». На 129 километре трассы, двигаясь в направлении города Кемерово, мужчина не заметил пешехода, идущего по обочине во встречном ему направлении, и совершил наезд. В результате ДТП 56-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту сотрудники полиции начали доследственную проверку.  

Напомним, 9 марта под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.

Теги: Новосибирская область ДТП авария Болотное

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Предложить новость

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сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

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Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

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сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

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