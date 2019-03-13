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Предпенсионеры получили право на алименты от детей и бывших

Рубрика: общество

13.03.2019 07:11

фото с сайта pixabay.com

Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, мужчины с 60 лет и женщины с 55 смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Такие поправки внесли из-за изменений пенсионной реформы.

Депутаты уверены, что такой подход сможет гарантировать полную защиту прав нуждающихся россиян данной категории.

Стоит отметить, что по закону трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в помощи. Такая же обязанность есть и для экс-супругов, если их вторая половинка стала нетрудоспособной до развода или в течение года после него.

Напомним, в марте 2019 года вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ.

Теги: пенсионеры законотворчество

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сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуируют посетителей и персонал одного из крупнейших ТЦ города

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Строитель-гастарбайтер из Узбекистана вербовал террористов ИГ в Новосибирске через Telegram

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвертый мост

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска

сегодня 09:14 Общество 0 Коммент.

Православный приход подал в суд на мэрию Новосибирска

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва»

сегодня 07:44 Афиша 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске исполнят оперу «Тангейзер» в рамках Транссибирского арт-фестиваля

вчера 20:18 Афиша 0 Коммент.

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болотнинской школы

вчера 19:23 Хроника 0 Коммент.

Сборная России по хоккею третий раз подряд выиграла золото на зимней Универсиаде

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали район с самыми частыми ДТП с детьми

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

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