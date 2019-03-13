Предпенсионеры получили право на алименты от детей и бывших

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Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, мужчины с 60 лет и женщины с 55 смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Такие поправки внесли из-за изменений пенсионной реформы.

Депутаты уверены, что такой подход сможет гарантировать полную защиту прав нуждающихся россиян данной категории.

Стоит отметить, что по закону трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в помощи. Такая же обязанность есть и для экс-супругов, если их вторая половинка стала нетрудоспособной до развода или в течение года после него.

Напомним, в марте 2019 года вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ.