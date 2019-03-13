Предпенсионеры получили право на алименты от детей и бывших

Лента новостейПредложить новость
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Предпенсионеры получили право на алименты от детей и бывшихРубрика: общество
13.03.2019 07:11
фото с сайта pixabay.com
Госдума приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.
Согласно законопроекту, мужчины с 60 лет и женщины с 55 смогут получать алименты от детей и бывших супругов. Такие поправки внесли из-за изменений пенсионной реформы.
Депутаты уверены, что такой подход сможет гарантировать полную защиту прав нуждающихся россиян данной категории.
Стоит отметить, что по закону трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в помощи. Такая же обязанность есть и для экс-супругов, если их вторая половинка стала нетрудоспособной до развода или в течение года после него.
Напомним, в марте 2019 года вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ.
Комментарии
Лента новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Красноярск столицей Сибири
«Билайн» улучшил качество сети и скорость мобильного интернета в Новосибирске
Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу сигарет в России
«Народный контроль» выявил фальсифицированное молоко на прилавках Новосибирска
Статьи по теме
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Новости по теме
Популярное