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Пьяный кузбассовец запретил вызывать скорую помощь для избитой ранее сожительницы

Рубрика: проиcшествия

13.03.2019 08:13

фото с сайта pixabay.com

Житель Новокузнецка избил свою сожительницу за оскорбление в свой адрес и не позволил её матери вызвать медиков; от полученных травм женщина скончалась. 

В Новокузнецке закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По материалам следствия, 32-летний житель Куйбышевского района Кемеровской области распивал спиртное в компании своей сожительницы. Женщина позволила себе нецензурное оскорбление в адрес мужчины. Сожитель вышел из себя и стал избивать её, пока она не потеряла сознание. После избиения мужчина уснул. 

Вечером с работы пришла пожилая мать потерпевшей. Увидев дочь, она хотела вызвать скорую помощь, однако побоялась ослушаться зятя, который запретил ей это делать. Утром женщину обнаружили без признаков жизни. В тайне от зятя женщина вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место полицейские зафиксировали смерть женщины и задержали избившего её дебошира. Мужчина признал вину частично.

Собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы составить обвинительное заключение. В скором времени в отношении мужчины начнётся судебный процесс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте ревнивый омич забил возлюбленную до смерти.

 

Теги: насилие криминал Кемеровская область

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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