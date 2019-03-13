Пьяный кузбассовец запретил вызывать скорую помощь для избитой ранее сожительницы

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Пьяный кузбассовец запретил вызывать скорую помощь для избитой ранее сожительницыРубрика: проиcшествия
13.03.2019 08:13
фото с сайта pixabay.com
Житель Новокузнецка избил свою сожительницу за оскорбление в свой адрес и не позволил её матери вызвать медиков; от полученных травм женщина скончалась.
В Новокузнецке закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.
По материалам следствия, 32-летний житель Куйбышевского района Кемеровской области распивал спиртное в компании своей сожительницы. Женщина позволила себе нецензурное оскорбление в адрес мужчины. Сожитель вышел из себя и стал избивать её, пока она не потеряла сознание. После избиения мужчина уснул.
Вечером с работы пришла пожилая мать потерпевшей. Увидев дочь, она хотела вызвать скорую помощь, однако побоялась ослушаться зятя, который запретил ей это делать. Утром женщину обнаружили без признаков жизни. В тайне от зятя женщина вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место полицейские зафиксировали смерть женщины и задержали избившего её дебошира. Мужчина признал вину частично.
Собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы составить обвинительное заключение. В скором времени в отношении мужчины начнётся судебный процесс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в марте ревнивый омич забил возлюбленную до смерти.
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