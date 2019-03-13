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Роскачество дало советы по выбору продуктов для Великого поста

Рубрика: общество

13.03.2019 07:22

фото с сайта pixabay.com

Эксперты рассказали, как выбрать крупы и растительные масла, которые являются основными продуктами во время Великого поста.

При выборе риса Роскачество советует посмотреть, чтобы зёрна были не колотыми, одной длины и формы и однородного цвета. В упаковке не должно быть шелухи. Не стоит забывать и про дату расфасовки, ведь чем свежее, тем лучше. Упаковка риса должна быть герметичной.

Что же касается видов риса, то, например, длиннозёрный подойдёт для готовки самостоятельного блюда, потому что не слипается и получается рассыпчатым. Но варится он чуть дольше. Среднезёрный рис при варке слипается и подойдёт для супов, ризотто, паэльи и овощного плова. Круглозёрный превращается в кремообразную кашу из-за большого содержания крахмала и сгодится для пирогов, вязкой каши, пудингов и запеканок. Насчёт же шлифованного риса эксперты говорят, что в нём меньше витаминов.

Гречка как гарнир находится на втором месте после риса по популярности среди россиян. Лучше выбирать ядрицу, то есть когда зерно гречки целое. Также отдавайте предпочтение упаковкам, где меньше всего чёрных крупинок. При варке гречки стоит помнить, что свои полезные свойства она потеряет через 20 минут термической обработки. Эксперты советуют её вовсе не варить, а запаривать.

С кашами разобрались, теперь стоит перейти к растительному маслу. Роскачество заявляет, что не нужно обращать внимание на следующие пустые маркетинговые уловки на упаковках:

  • «Масло без консервантов и красителей». Эти вещества не смешиваются с маслом из-за его структуры, да и оно в них не нуждается.
  • «Первый отжим». Нерафинированное масло всегда добывается из семечек с помощью первого отжима. А рафинированное масло получают методом экстракции.
  • «Содержит витамин Е». Он по своей природе там всегда есть.

Зато внимание стоит обратить на следующие указания на упаковках:

  • «Холодный отжим». В таком масле сохранилось намного больше полезных веществ.
  • «Вымороженное». Встречается у нерафинированного масла. Это увеличивает его срок годности.

Также при покупке масла нужно обратить внимание, чтобы оно не было помутневшим, ведь это признак испорченности. Зато вот осадка бояться не стоит – это полезные фосфолипиды. Ещё важно знать, что чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше.

Напомним, 7 марта Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада.

 

Теги: здоровье еда советы

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