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Российские спортсмены завоевали сотую медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

Рубрика: общество

12.03.2019 14:04

фото krsk2019.ru

В предпоследний день соревнований наша команда выиграла 12 медалей: по четыре награды каждого вида. 

В Красноярске завершается программа студенческих спортивных игр.

Соревнования в женском биатлоне завершились триумфом для российских спортсменок. Первое место заняла россиянка Екатерина Мошкова, ставшая трёхкратной чемпионкой Зимней универсиады-2019. Второе и третье место у её напарниц: Елизаветы Каплиной и Елены Чирковой. 

Российские лыжницы 11 марта заработали три медали. Алиса Жамбалова (золото), Екатерина Смирнова (серебро) и Яна Кирпиченко (бронза). Для спортсменки, что заняла первое место, это уже четвёртое золото. 

Во втором заезде в слаломе российская спортсменка Екатерина Ткаченко взяла золотую медаль. Это вторая её награда высшей пробы, первая была получена за прохождение гигантского слалома. На втором месте спортсменка из Австрии Дениз Дингслендер. И третье с маленьким отрывом заняла россиянка Анастасия Горностаева. 

В мужском слаломе на последнем соревновании хороший результат показал 22-летний Семён Ефимов. На Универсиаде в Алма-Ате он был третьим в супергиганте. В Красноярске в финальном заезде он оставил позади австрийца Рихарда Ляйтгеба и француза Пако Расса. 

Завершились соревнования и в спортивном ориентировании. На протяжении всего состязания российские спортсмены шли впереди, но неожиданно перед финишем вперёд вырвался норвежец Баклид Йорген и взял золотую медаль. Среди женщин первое место заняла финская лыжница Лиса Ненонен, за ней с отставанием в семь секунд финишировала наша Марина Вяткина. Бронза досталась спортсменке из Чехии – Петре Ханковой. 

В женском кёрлинге наша команда завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место соперниц из Великобритании со счетом 12:5. Золото и серебро получили команды Швеции и Южной Кореи. В мужском кёрлинге наши парни остались вне пьедестала. 

На данный момент в нашей копилке ровно 100 медалей: 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Это лучше, чем на Универсиаде-2017. Там россияне завоевали 71 награду: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Вторыми по количеству медалей идёт команда Южной Кореи. Её результат – 14 медалей, из которых 6 – золотые. Большую часть из них они заработали в шорт-треке. Также хороший рывок сделали спортсмены из сборной Японии, взяв 4 награды, благодаря чему переместились с восьмой строчки на третью. В их активе – 11 медалей. 

В финальный день прошел масстарт в лыжах, где представитель Японии занял первое место, а второе и третье – у спортсменов из России.

Завершит программу соревнований финальный матч по хоккею с шайбой. Российские спортсмены будут бороться с командой Словакии за золото в 15:00 по новосибирскому времени. А вечером Красноярск попрощается с Играми. Церемония закрытия пройдёт в «Платинум Арене», в 20 часов.

Напомним, Софья Позднякова 9 марта в Афинах выиграла «Кубок Акрополя». 

Теги: спорт Красноярский край

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