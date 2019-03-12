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Руководитель одной из организаций ЖКХ во второй раз попал под уголовное дело в Новосибирской области

Рубрика: общество

12.03.2019 21:02

фото с сайта pixabay.com

За три года жительница Новосибирской области успела подняться по карьерной лестнице и при этом дважды попасть под суд за долги.

Сотрудница одной из организаций ЖКХ Кочковского района была дважды осуждена на нежелание исполнять решение суда. Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, всё началось ещё в 2015 году.

«В тот период в отделе на исполнении находился исполнительный документ о взыскании с молодой женщины суммы материального ущерба, причинённого преступлением. Установив место работы гражданки, судебный пристав направил исполнительный лист в организацию для удержания задолженности из её заработной платы», – сообщили в ведомстве.

Тогда женщина была главным бухгалтером и, используя свои рабочие полномочия, производила фиктивные удержания из зарплаты, которые были только на документах. А по факту никакие деньги она не перечисляла. Когда правда вскрылась, её осудили за неисполнение решения суда.

В 2018 году женщина вновь попала в поле зрения приставов. На этот раз она должна была 65 тысяч рублей по кредитам. За это время женщина поднялась по карьерной лестнице и стала уже руководителем той организации. Вот только привычки у неё остались прежние, и она начала проводить махинации по старой схеме. За что вновь попала под суд и была вынуждена выплатить долг.

Напомним, в преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам.

Теги: суд долги УФССП по Новосибирской области

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