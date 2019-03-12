Самую сибирскую породу собак оценят в Новокузнецке

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Самую сибирскую породу собак оценят в НовокузнецкеРубрика: общество
12.03.2019 14:19
фото с сайта pixabay.com
В Новокузнецке 16 марта пройдёт единственная в России масштабная монопородная выставка западно-сибирской лайки.
В ближайшие выходные в Новокузнецке пройдет грандиозное мероприятие: единственная в России специализированная выставка собак самой сибирской породы – сибирской лайки.
Собак оценивают по четырём критериям: экстерьер, рабочие качествам, происхождение и отдельная категория: класс «элита» по тому, сколько рабочего поголовья дала производительница.
К оценке поголовья западносибирской лайки в Новокузнецке пригласили известнейших экспертов России Вадима Редькина и Владимира Рябова. Они сами много лет работают с породой и как никто знают все особенности и уникальности собак.
Западносибирская лайка – универсальная охотничья лайка, самая многочисленная из лаек. Происходит от аборигенных лаек таёжных районов Западной Сибири, сформирована как заводская порода в середине XX века. Благодаря эффектной внешности и исключительным охотничьим качествам, собаки этой породы популярны во всём мире, используются для охоты в лесу на пушного, копытного, хищного зверя, помогают в охоте на пернатую дичь. Могут содержаться в качестве собак-компаньонов.
«Мы ожидаем, что на выставке будет представлено более 200 собак», – рассказал Сиб.фм председатель общественной охотничьей организации ЗСМК Иван Терещенко.
Напомним, 8 марта МВД представило список из 69 потенциально опасных пород собак.
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